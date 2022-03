Kleinaitingen geht leer aus

Keine Punkte gab es für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen. Wie die Partien gegen München und Regenstauf liefen.

Zwei Niederlagen mussten die Volleyball-Damen des FC Kleinaitingen zuletzt einstecken. Gegen den TSV TB München unterlag man nach einer spannenden Partie (25:18, 17:25, 23:25, 24:26) und gegen stark aufspielende Regenstauferinnen musste man sich mit einem 1:3 geschlagen geben (20:25, 16:25, 25:10, 21:25).

Gegen den Tabellenersten TSV TB München ging man gleich zu Beginn hoch motiviert ins Rennen. Mit ihrem starken Angriff auf Außen konnten Anni Salesch und Antonia Meyer durch schnelle Bälle und hart platzierte Schläge von Anfang an punkten. Die sauberen Abwehraktionen um Libera Brini Budrus ermöglichten dazu einen stabilen Spielaufbau. Ein abwechslungsreiches Zuspiel, Durchschlagskraft und starke Aufschlagsserien vor allem von Nicki Mayr und Anni Salesch, führten schließlich zum Satzgewinn (25:18).

Im zweiten Satz wollte man die Motivation mitnehmen, jedoch gab man gleich zu Beginn die Führung ab. Die starken Bälle des gegnerischen Angriffs brachte Kleinaitingen in Bedrängnis. Das Team stand einer festen Abwehr und einem starken Block gegenüber, weswegen man in jeder Situation alles geben musste. Trotz der erfolgreich platzierten, langen Bälle über Diagonalspielerin Niki Sandru und effektiven Angriffen über Außen und Mitte musste man durch eine höhere Eigenfehlerquote den Satz an die Münchnerinnen mit 17:25 abgeben.

Der dritte und vierte Satz war ein spannendes, ebenbürtiges Rennen um jeden Punkt. Die Führung wechselte konstant und man konnte den Gegnerinnen durch einen starken Block einige Chancen nehmen. In beiden Sätzen bewegte man sich schnell in der Abwehr, kämpfte um jeden Ball und kam über einen trickreichen Angriff der Mittelblockerinnen Elke Kexel und Nicki Mayr zu einer hohen Punktequote. Jedoch reichte es im dritten Satz nicht ganz und man musste diesen mit 23:25 abgeben. Aber Kleinaitingen wollte den Favoritinnen aus München wenigstens einen Punkt abnehmen. Also versuchte das Team noch mal alles zu geben, kämpfte weiter, punktete über risikoreiche Aufschläge und auch Zuspielerin Franzi Kexel konnte mit geschickten zweiten Bällen München weiter unter Druck setzen, sodass man sie zur Auszeit beim Stand von 23:23 zwang. Danach ging es spannend weiter und die darauffolgenden Punkte waren ein aufregendes hin und her. Aber auch in diesem Satz musste man sich knapp geschlagen geben.

Spiel vom Vortag steckte in den Knochen

Einen Tag später spürte Kleinaitingen noch das Spiel in den Beinen. Die harten Angriffsbälle sowie die starke Blockfront von Regenstaufen erforderten ein präziseres eigenes Spiel, das Kleinaitingen in den ersten beiden Sätzen nicht erbringen konnte und sich schnell geschlagen geben musste (20:25, 16:25).

Im dritten Satz kam endlich die lang erhoffte Wende. Auf einmal klappte alles. Vor allem der erfolgreiche Doppelblock der beiden Ni(c)kis, Sandru und Mayr zeigte Wirkung und ließ Regenstauf kaum mehr Möglichkeiten. Durch starke Angriffe über Außen und das trickreiche Spiel über den Mittelblock war Kleinaitingen immer wieder erfolgreich. Gekrönt wurde dies von einer starken Aufschlagsserie von Zuspielerin Franzi Kexel, wodurch man den Sack mit 25:10 zumachen konnte.

Im vierten Satz musste man von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Es wurde ein knappes Rennen um jeden Punkt. Mit Pech bei einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen und der Unterlegenheit in der Abwehr gab man jedoch den Satz mit 21:25 und somit das Spiel mit 1:3 ab. (AZ)

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Brini Buddrus