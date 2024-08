Wenn der Wald erwacht

Üblicherweise besucht die bunte Raupe Immerfroh die Kinder immer in der Pfarrkirche St. Georg. Doch zum Sommerferienbeginn lud das Wehringer Familiengottesdienstteam mit Tina Steidle, Johannes Neher und Katrin Bernwieser-Wildegger an den Barfußpfad zur Waldandacht ein: Passend zum kürzlichen Namenstag des Schutzpatrons aller Reisenden spielten die Kinder die Geschichte des Heiligen Christophorus nach, der das Jesuskind sicher über den Fluss trägt. Zum Thema „Gemeinschaft trägt“ fanden im Anschluss erlebnispädagogische Spiele, sogenannte „New Games“ statt, wo es keine Gewinner gibt, sondern mehr Teamwork und planerisches Geschick gefragt sind. Besonders beim klassischen Tauziehen gewannen dann doch - nach langem Hin und Her - die Papas und Buben. Das Vertrauen zwischen Eltern und Kind wurde im sinnesanregenden Barfußpfad geprüft: Teilweise blind führten sie sich gegenseitig durch feuchte Kiesbecken und über glatte Baumstämme. Dabei stellten wir uns die Frage: Was ist schöner: Zu führen oder geführt zu werden? Wie sensibel werden meine anderen Sinne, wenn der dominante Sehsinn nachlässt? In der kleinen Meditation „Im Freundeskreis der Bäume“ fühlten alle Erwachsenen und Kinder die Verbundenheit aller Lebewesen. Der zuvor als Lehne dienende Familienbaum erhielt sodann ein lustig gestaltetes Gesicht aus Ton, das auch noch jetzt bei einem Spaziergang besucht werden kann und irgendwann wieder zur Natur zurückkehrt. Als Erinnerung an diese kurzweilige, stärkende Familienzeit und als Schutz für alle anstehenden Reisen erhielten die Kinder einen Christophorus-Anhänger, den sie mit Sand aus dem Urlaub, einer hübschen Blume oder einem Familienfoto füllen dürfen.

