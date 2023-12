"Brutalpoet" Christoph Weiherer kommt nach Walkertshofen

Die Schwabmünchner Allgemeine verlost mit der Kulturschmiede Stauden dreimal zwei Karten für das Konzert des bayerischen Liedermachers am 7. Januar 2024.

Gleich nach dem Jahreswechsel kommt am Sonntag, 7. Januar 2024, der bayerische Liedermacher Christoph Weiherer mit seinem neuen Programm „Sauber bleiben“ ins Lagerhaus nach Walkertshofen. Bereits im Oktober 2015 war Weiherer schon einmal zu Gast bei der Kulturschmiede. Der „niederbayerische Brutalpoet“ tourt mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett durch den deutschsprachigen Raum. Dabei geizt Weiherer nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen. Kompromisslos, respektlos, meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt.

Karten gibt es bei der Kulturschmiede Stauden und der Raiffeisenbank

Karten zum Konzert gibt es online unter www.kulturschmiede-stauden.de sowie in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden eG. Außerdem werden dreimal zwei Karten über die Schwabmünchner Allgemeine verlost. Für die Chance, zwei Karten zu gewinnen, schreiben Sie uns eine kurze Mail mit ihrer Anschrift und dem Betreff "Kulturschmiede Weiherer" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Freitag, 15. Dezember, 12 Uhr. Die Karten sind an der Abendkasse für die Gewinner reserviert.

