Budenzauber rund um das Lagerhaus in Walkertshofen

Tombola, Musik, Verkaufsstände: Besucher erwartet am 2. Dezember in Walkertshofen ein abwechslungsreiches adventliches Programm. Zwei alte Bekannte sind dabei.

Nach der gelungenen Premiere vergangenes Jahr am neuen Standort rund um das Lagerhaus organisiert auch heuer der Musikverein dort den Weihnachtsmarkt in Walkertshofen. Der findet am Samstag, 2. Dezember, statt. Besucher erwartet von 14.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein Budenzauber am Vorabend des ersten Adventes mit kulinarischen und weihnachtlichen Angeboten sowie verschiedenen Warenverkaufsständen. Das Angebot reicht von Holzkunst, Adventskränzen, Lederwaren, Fellen, Bastel- und Patchworkarbeiten bis zu verschiedenen Lebensmitteln und Likören.

Zusätzlich zu den Verkaufsständen gibt es ein abwechslungsreiches Programm, auch für Kinder. Inge Jakob wird den jüngsten Besuchern Geschichten vorlesen. Auch Ponyreiten mit Wiltrud Zureck wird wieder angeboten. Neu ist heuer die erwartete Besuchszeit des Nikolaus. Nicht wie bisher am Nachmittag, sondern erst gegen 17 Uhr, wenn es schon dunkel ist, wird der Nikolaus mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht den Weihnachtsmarkt besuchen und an die Kinder Geschenke verteilen. Zum Weihnachtsmarkt einziehen werden auch Staudenschäfer Robert Drexel und seine Familie mit ihrer Schafherde.

In Mickhausen gibt es Preise zu gewinnen

Die Jugendkapelle, die Stammkapelle, der Kinderchor, der Jugendchor sowie die Alphornbläser werden die Gäste abwechselnd mit verschiedenen adventlichen Liedern unterhalten. Zudem gibt es verschiedene Preise bei einer Tombola zu gewinnen, der Winzerglühwein, den die Walkertshofener Musiker von ihrer badischen Partnerkapelle beziehen, wird wieder angeboten und auch die Räumlichkeiten des Lagerhauses werden einbezogen. Dort werden Kaffee und Kuchen verkauft.

Verantwortlich für die Organisation der Veranstaltung ist zwar der Musikverein, aber weitere örtliche Vereine beteiligen sich. „Dadurch können wir den Besuchern erneut einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt anbieten“, sagt Vorsitzender Adolf Hägele vom Musikverein.

Info: Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Platz bei der Raiffeisenbank, auf dem öffentlichen Parkplatz bei der Abzweigung Richtung Mickhausen oder auf einer Seite der Hauptstraße. Um den Durchgangsverkehr nicht zu beeinträchtigen, wird die Hauptstraße im Bereich der Zufahrt zum Weihnachtsmarkt halbseitig mit einem Parkverbot ausgewiesen.