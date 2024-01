Der Weiherer: Ein Typ zwischen Genie und Wahnsinn

Plus Kulturschmiede Stauden: Der Musik-Kabarettist Christoph Weiherer sorgt in Walkertshofen mit schier unglaublichen Geschichten für einen Lacher nach dem anderen.

Kaum war er auf der Bühne, schon hatte er alle in seinen Bann gezogen: Christoph Weiherer begrüßte sein Publikum im ausverkauften Walkertshofer Lagerhaus gleich einmal typisch niederbayerisch mit „Habe die Ehre, Drecksau, gscherte“ und legte dann ein spaßiges Feuerwerk aus Wortwitz und pointierten Anekdoten nach.

Zwischen seinen teils lustigen, aber auch manchmal nachdenklichen Liedern erzählte er seine wahnwitzigen Geschichten und Gedanken, die schon wieder so verrückt sind, dass sie sich wahrscheinlich tatsächlich so abgespielt haben könnten. Das Publikum bog sich vor Lachen und freute sich über einen absolut gelungenen Abend.