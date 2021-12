Die Kanalsanierung in Walkertshofen wird teuer

Plus Weil die Aichener Straße in Walkertshofen saniert werden muss, soll auch der Kanal erneuert werden. Warum dies Auswirkungen auf alle Haushalte im Ort haben könnte.

Wie das Kanalsystem der Aichener Straße saniert werden könne, erläuterte während der jüngsten Gemeinderatssitzung Josef Tremel vom gleichnamigen Ingenieurbüro. Hierfür gäbe es drei verschiedene Möglichkeiten.