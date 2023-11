Walkertshofen

06:30 Uhr

Die Neufnach wird revitalisiert

Plus Die Baumaßnahmen in Walkertshofen haben Vorteile für Natur und Mensch. Was eine Fischtreppe damit zu tun hat.

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Vor drei Jahren sind erste Baumaßnahmen an einem Teilstück der Neufnach bei der Rohrwiesbrücke in Walkertshofen umgesetzt worden, um den Lebensraum des Gewässers zu verbessern und damit sich die Neufnach eigendynamisch entwickeln kann. Mittlerweile haben die Gemeinde Walkertshofen und der Sportfischereiverein Willmatshofen weitere Projekte umgesetzt.

Konkret wurden jetzt an der Neufnach bei der Brücke der Münsterer Straße ein vielfältiges Strömungsmuster errichtet und ein sogenanntes Jungfisch-Habitat eingebaut, der als Ruhebereich und Rückzugsort für Fische dient. Aber nicht nur Fische profitieren von den Maßnahmen, sondern auch Besucher der Neufnach, die an dieser Stelle nun zugänglich ist. Ein geschotterter kleiner Weg führt direkt an das Wasser, Trittsteine wurden am Ufer der Neufnach eingesetzt, und eine Sitzbank lädt zum Verweilen ein. „Wir konnten dadurch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Diese Maßnahmen hat Vorteile für Natur und Mensch zugleich“, erklärt Christoph Endres, der sich als Gemeinderatsmitglied um die Organisation der Baumaßnahme kümmerte. Strukturverbessernde Maßnahmen wurden auch an der Neufnach in der Nähe der Kläranlage durchgeführt. Durch die Einarbeitung von Baumstämmen und Steinen im Gewässer können sich dort Fische bei Hochwasser zurückziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen