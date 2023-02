Walkertshofen

vor 17 Min.

Ein Halteverbot soll die Schörrstraße in Walkertshofen sicherer machen

Zu solchen Situationen kommt es regelmäßig in der Schörrstraße in Walkershofen: Fahrzeuge müssen aufgrund parkender Autos auf die unübersichtliche Gegenfahrbahn ausweichen.

Plus Aufgrund vieler Beschwerden darf in der Schörrstraße in Walkertshofen nicht mehr überall geparkt werden. Dafür gibt es mehrere Gründe

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Seit zwei Jahren sorgt die Einführung der Zone 30 in der Schörrstraße durch die Gemeinde Walkertshofen nicht nur für eine Verlangsamung des Verkehrs, sondern auch für Verärgerung. Zahlreiche Beschwerden gingen seither bei Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl ein, die deshalb dieses Thema wieder auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung gesetzt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen