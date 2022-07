Erstes Walkertshofener Dorffest war auf Anhieb ein Erfolg

Plus Zwei Tage lang war in Walkertshofen Festbetrieb mit Blasmusik beim alten Lagerhaus. Wie das Resümee ausfällt.

Der neue Dorfplatz in Walkertshofen - verkehrsberuhigt zwischen dem historischen Bahnhof der Staudenbahn und dem zum Veranstaltungssaal umgebauten alten Lagerhaus gelegen - hat seine Feuerprobe als Festplatz mit Bravour bestanden.