Gospelkonzert in Walkertshofen: Gäste gehen begeistert mit

Der Augsburger Chor Voices of Joy füllte die Kirche St. Alban in Walkertshofen mit seinen Gospel- und Popsongs.

Freude am Singen, mitreißende Lieder und leidenschaftliche Sänger und Sängerinnen erlebten die Gäste während des Konzerts des Augsburger Pop- und Gospelchor Voices of Joy.

Weil zwei Sängerinnen aus Walkertshofen stammen, entstand die Idee, in der Kirche St. Alban aufzutreten. Von Anfang bis zum Ende des Konzerts hielt es die Besucher kaum auf den Sitzplätzen, so begeisterte der Chor mit seinem Leiter Steffen Schönborn und seiner anspruchsvollen sowie abwechslungsreichen Mischung aus klassischen Gospelliedern und Popsongs. Neben den bekannten Hits "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley, "What a Wonderful World" von Louis Armstrong und "SOS" von Abba hatten die Sänger und Sängerinnen unter anderem "I Will Follow Him" aus dem Film "Sister Act", "Halleluja", "You Raise Me Up" und "Ain't No Mountain High Enough" in ihrem Repertoire.

Besucher sind begeistert vom Konzert in Walkertshofen

Eine der Besucherinnen war Tanja Boppel, die vor allem von den professionellen Stimmen beeindruckt war. Ähnlich beschreiben es auch Christine Weiß-Deuringer und Martina Pawlitschko-Lidl, denen die Ausstrahlung des Chors und die Nähe des Veranstaltungsortes gefiel. Und auf den Punkt bringt es Besucherin Uschi Baur: "Der Besuch hat sich gelohnt. Es war ein richtig tolles Konzert."

Viel Applaus gab es vor allem für die zahlreichen Soloauftritte einzelner Chormitglieder und auch für die Premiere des Stücks "His Eye Is on the Sparrow". Eine weitere Premiere habe es zudem für drei neue männliche Chormitglieder gegeben, die erstmals bei einem Konzert mitsangen, so Schönborn. Er leitete nicht nur den Chor, sondern moderierte auch eloquent und humorvoll durch das Programm und brachte die Gäste immer wieder dazu, mitzusingen und mitzuklatschen.

Sängerinnen und Sänger performen in St. Alban ohne Notenblätter

Für viele Besucher war es zudem beeindruckend, dass die Sänger und Sängerinnen das komplette Konzert textsicher ohne Notenblätter sangen und daher die Hände frei hatten, um zur Musik zu klatschen und einfach gute Stimmung in der Kirche zu verbreiten. Gekonnt begleitet wurden sie dabei am Piano von Markus Davids. Eines der Höhepunkte des Konzerts war sicherlich das Potpourri mit verschiedenen Liedern aus der Augsburger Puppenkiste. Da fehlte auch nicht das "Urmele", das der Chor als Stofftier mit nach Walkertshofen mitgebracht hatte. Am Schluss standen alle Gäste auf und bedankten sich mit tosendem Applaus für das gelungene Konzert. Ein Teil der Spenden geht an den Erhalt der Orgel in der Kirche in Walkertshofen.

