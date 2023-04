In Walkertshofen erklingt ein Gospelkonzert mit Einheimischen

Der Augsburger Pop- und Gospelchor "Voices of Joy" singt am 23. April in der Pfarrkirche St. Alban. Zwei Sängerinnen kommen aus Walkertshofen.

Ein besonderes Musikerlebnis gibt es am Sonntag, 23. April, ab 16.30 Uhr in Walkertshofen. Der Augsburger Pop- und Gospelchor "Voices of Joy" präsentiert in der Pfarrkirche St. Alban ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen Gospelliedern und Popsongs.

Neben bekannten Titeln aus dem Film „Sister Act“ gibt es von den Sänger und Sängerinnen auch Lieder des berühmten Musikers Elvis Presley, der schwedischen Popgruppe ABBA sowie aus dem Musical Grease zu hören. Religiöse Musik wie „Joshua“, aber auch bekannte Lieder aus der Augsburger Puppenkiste hat der Chor ebenso in seinem Repertoire.

Bunte Mischung aus gemeinsamem Chorgesang und Soloauftritten

Freuen dürfen sich die Gäste neben Chorgesang von den rund 25 Sängern und Sängerinnen auch auf verschiedene Soloauftritte. Während des Konzerts erwartet die Gäste daher eine bunte Mischung aus rhythmischen Liedern und der Freude am Singen. Denn Voices of Joy, der Name des 1999 gegründeten Chors, bedeutet Stimmen der Freude. Die Leitung des Chors liegt in den Händen von Steffen Schönborn und am Piano begleitet Markus Davids.

Viele Mitglieder des Augsburger Gospelchors kommen aus dem Augsburger Land. Foto: Roland Schnell

„Die Idee, in Walkertshofen zu singen, entstand, als der Chor während einer Taufe in Walkertshofen gesungen hatte und Pfarrer Andreas Schmid vom Chor begeistert war,“ erzählt Sängerin Stefanie Mayer, die gemeinsam mit ihrer Schwester Manuela Vogg im Chor singt und aus Walkertshofen stammt. „Unsere Vorsitzende hatte schließlich die Idee, nicht nur im Stadtgebiet Augsburg zu singen, sondern auch in den jeweiligen Pfarreien der Sänger und Sängerinnen aufzutreten, die größtenteils im Augsburger Umland wohnen“, so Mayer.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Ein Teil davon will der Chor für den Erhalt der Kirchenorgel in Walkertshofen spenden.