In Walkertshofen gibt es ein neues Café

In Walkertshofen gibt es ein neues Ladengeschäft. Nachdem die Bäckerei „Der Edelstetter Bäck“ Ende 2023 ihre Filiale in Walkertshofen geschlossen hatte, übernahm Julia Maier die Geschäftsräume und eröffnete ihr eigenes kleines Café namens „Julia's Cafe und Bistro“. Die Idee dazu hatte Julia Maier schon länger und weil mehrere Leute sie darauf angesprochen haben, ob sie das Geschäft übernehmen möchte, hat sie sich dazu entschieden, den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen. Wichtig ist der 25-jährigen Ladenbesitzerin vor allem die Qualität der Produkte, aber auch dass sich Gäste im Café wohlfühlen.