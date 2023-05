Tödlicher Unfall: Situation wird für Gutachten nachgestellt

Plus Im Oktober kam ein junger Mann auf der Straße zwischen Walkertshofen und Münster ums Leben. Nun soll ein Gutachten den Hergang aufzeigen.

Es ist finster, die Fahrbahn ist nass: Für einen Gutachter wurden jüngst die äußeren Verhältnisse nachgestellt, die beim tödlichen Unfall im Oktober auf der Straße zwischen Walkertshofen und dem Mickhauser Ortsteil Münster herrschten. Damals kam ein 26-Jähriger ums Leben.

Er war mit anderen jungen Männern und einer Frau nachts zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Der Mann lief offenbar etwas voraus. Etwa 200 Meter östlich der Abzweigung nach Oberrothan wurde der 26-Jährige von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Am Steuer saß ein damals 82-jähriger Mann. Die Unfallstelle befindet sich nur wenige Meter vom Waldrand entfernt in einer langgezogenen Linkskurve.