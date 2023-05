Beinahe-Zusammenstoß endet in der Leitplanke

Die Polizei Schwabmünchen sucht nach Hinweisen, um einen Unfall zwischen Walkertshofen und Münster zu klären.

Einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto verhinderte der Fahrer eines schwarzen Audi. Er war am Montag gegen 20.45 Uhr auf der Kreisstraße A16 von Münster in Richtung Walkertshofen unterwegs und musste nach rechts steuern, als ein entgegenkommendes Fahrzeug zu weit auf seine Spur gekommen war. Bei dem Ausweichmanöver geriet der Audi in die Leitplanke. Die Folge: Die gesamte rechte Seite wurde zerkratzt.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Das entgegenkommende Auto fuhr offenbar weiter in Richtung Münster. Es soll sich um meinem schwarzen SUV der Marke BMW gehandelt haben. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)