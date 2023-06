Sie will ihr Amt in jüngere Hände geben

Halbzeit im Rathaus: Walkertshofens Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl, 61 Jahre, will eine Lösung für die veraltete Kläranlage finden. Was sie noch vorhat.

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Margit Jungwirth-Karl: Trauungen, die nur zu zweit stattfinden konnten. Angst um die Älteren, die erkrankt sind, und schwierige Beerdigungen. Der Versuch, immer wieder trotz aller Einschränkungen die Arbeiten voranzubringen und vor allem das tägliche Leben so zu gestalten, dass möglichst vieles weiter normal ablief, hat viel Energie gekostet. Positiv dabei ist das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und unserer Vereine. Auch hat sich das neue Baugebiet „Röstergraben“ rasch mit Eigenheimen gefüllt. Diese Bautätigkeit stockt gerade etwas.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Jungwirth-Karl: Da gibt es mehrere: Die von Beginn an positive Zusammenarbeit mit den neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern, die alle immer mit großem Engagement dabei sind und etwas bewegen wollen, und unser neuer Bürgersaal „Lagerhaus Ort für Gemeinsamkeit“, der von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Vereinen mit viel Leben erfüllt wird. Es war mein Wunsch, dass das so sein möge, als wir das Haus gebaut haben.

Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?



Jungwirth-Karl: Vielleicht die Erfahrung, dass immer wieder Nachbarschaftsstreitigkeiten bei mir ankommen. Ich denke: Wie soll es in der Welt friedlicher werden, wenn selbst Nachbarn sich nicht auf Lösungen verständigen können?

Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?



Jungwirth-Karl: Eine Lösung für unsere veraltete Kläranlage, der Ausbau der Aichener Straße (Kreisstraße) und die Erweiterung der Mittagsbetreuung in der Grundschule bis 16 Uhr müssen erarbeitet werden. Das sind überwiegend Pflichtaufgaben. Dann liegen mir noch die Maßnahmen zum Schutz gegen Starkregenereignisse und die Weiterführung der Renaturierungsmaßnahmen an der Neufnach am Herzen. Der Schutz des Wassers wird für die kommenden Generationen ein wichtiges Thema werden, und wir müssen jetzt etwas dafür tun.

Im Heimatcheck unserer Zeitung hat Walkertshofen für die Lebensqualität und die Möglichkeiten für Wanderer und Radfahrer gut abgeschnitten. Schlechte Bewertungen gab es allerdings für den öffentlichen Nahverkehr. Was können Sie als Kommunalpolitikerin tun, um dies zu ändern?



Jungwirth-Karl: Da sehe ich momentan für mich kein Handlungsfeld. Sollte die Staudenbahn zum Laufen kommen, würden wir natürlich gerne davon profitieren. Der Versuch in der Vergangenheit, einen Rufbus zu etablieren, ist mangels Nachfrage kläglich gescheitert.

Werden Sie in drei Jahren wieder fürs Bürgermeisteramt kandidieren oder sind Sie schon amtsmüde?



Jungwirth-Karl: Ich werde nicht mehr kandidieren, aber nicht, weil ich amtsmüde bin. Das Bürgermeisteramt ist ein faszinierendes, aber auch anstrengendes Amt. Man ist eigentlich immer im Dienst. Seit 1996 bin ich für die Gemeinde im Ehrenamt tätig, zuerst als Gemeinderätin, dann als Dritte und als Zweite Bürgermeisterin, seit 2014 als Erste Bürgermeisterin. Ich würde dieses Amt gerne in jüngere Hände übergeben wollen, mit dem guten Gefühl ein bestelltes Haus zu hinterlassen, wobei die Aufgaben niemals aufhören.

Zur Person: Margit Jungwirth-Karl, 61 Jahre, ist seit 2014 Bürgermeisterin in Walkertshofen.