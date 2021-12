Trauer um ein Urgestein der Walkertshofer Blasmusik

Plus Trompeter und Alphorn-Bauer Adolf Beckel ist mit 85 Jahren gestorben.

Er war mit Abstand der älteste aktive Musiker in den Reihen der über 50-köpfigen Musikkapelle Walkertshofen – wenn nicht gar der älteste Musikant im ganzen Bezirk 13 Schwabmünchen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM): Kurz nach seinem 85. Geburtstag ist Adolf Beckel gestorben.