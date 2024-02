Warnung: Keine Fische aus der Neufnach essen

In Walkertshofen ist Schmutzwasser in die Neufnach gelangt. Das Landratsamt warnt deshalb davor, die Fische aus dem Fluß zu essen.

In die Neufnach bei Walkertshofen wird seit einigen Tagen auf Höhe der Ortsmitte und an der Kläranlage Schmutzwasser eingeleitet, dessen Herkunft und Zusammensetzung noch nicht abschließend geklärt ist, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth entnimmt Proben, um zu klären, wie stark das Wasser verschmutzt ist. Ergebnisse liegen noch keine vor. Aktuell könne nicht beurteilt werden, ob sich hierdurch in Fischen gesundheitsgefährdende Stoffe anreichern könnten, so das Landratsamt.

Aus diesem Grund empfiehlt das Landratsamt Augsburg vorsorglich dringend, bis zur endgültigen Klärung keine Fische aus der Neufnach ab Walkertshofen Ortsmitte vor der Neufnachbrücke sowie im gesamten Bereich flussabwärts zu entnehmen oder zu verzehren.

Vom Sportfischereiverein Willlmatshofen, der die Angelrechte an dieser Stelle besitzt, wollte sich am Freitag noch niemand zu dem Thema äußern. Ein Sprecher des Vereins kündigte jedoch an, dass in den nächsten Tagen mit einer Stellungnahme zu rechnen sei. (AZ)