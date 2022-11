Walkertshofen

07:00 Uhr

Weihnachtsmarkt überzeugt in Walkertshofen am neuen Standort

Die Burgberg Böllerschützen boten auf dem Weihnachtsmarkt in Walkertshofen eine Feuerzangenbowle an.

Plus Nach 25 Jahren auf dem Platz an der Hauptstraße fand in Walkertshofen der Weihnachtsmarkt heuer erstmals am Lagerhaus statt. Was dort besonders gut ankam.

Die Premiere ist gelungen. Rund um das Lagerhaus funkelte und glitzerte es während des Weihnachtsmarktes, der dort erstmals stattgefunden hat. Denn zuvor war der Weihnachtsmarkt rund 25 Jahre auf dem Platz an der Hauptstraße veranstaltet worden.

