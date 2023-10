Wie geht es in Walkertshofen mit der Kläranlage weiter?

Die sanierungsbedürftige Kläranlage beschäftigte die Besucher während der Bürgerversammlung in Walkertshofen. Es kamen noch mehr Themen auf den Tisch.

Die sanierungsbedürftige Kläranlage und der Kanal in der Aichener Straße waren die Themen, für die sich die Besucher während der gut besuchten Bürgerversammlung im Lagerhaus Walkertshofen hauptsächlich interessierten. Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl berichtete, dass nach wie vor noch keine Entscheidung wegen der Kläranlage gefallen sei.

Der Bau einer neuen Anlage wäre mit geschätzten Kosten von zwei bis drei Millionen Euro nicht nur eine große finanzielle Belastung für die Gemeinde, sondern auch der künftige Unterhalt ist aufgrund der Kosten und neuer Vorgaben für die Gemeinde kaum mehr zu stemmen. Ein Anschluss an die Kläranlage in Fischach wäre zwar grundsätzlich möglich, allerdings stimmte der benachbarte Gemeinderat Langenneufnach aufgrund der Einschätzung eines Ingenieurbüros dagegen, dass die Gemeinde Walkertshofen ihr Schmutzwasser durch das Kanalsystem von Langenneufnach leiten darf.

Anschluss an Kläranlage in Fischach soll geprüft werden

Mittlerweile hat die Gemeinde Walkertshofen nochmals das Ingenieurbüro Steinbacher beauftragt, alle Fakten und Kosten für einen Anschluss an die Kläranlage in Fischach sowie einer Druckleitung durch das Gemeindegebiet Langenneufnach auszuwerten, sagte die Bürgermeisterin und ergänzte: „Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Betrieb unserer Kläranlage läuft bis 2026. Diese Zeit wollen wir nutzen, um gründlich zu planen.“ Mehrere Bürger hatten Fragen zur Genehmigung der Druckleitung durch Langenneufnach und ein Bürger bat während der Versammlung darum, dass die Entscheidung über die Kläranlage noch in der jetzigen Amtszeit der Bürgermeisterin und des Gemeinderats erfolgen solle.

Näher ging Jungwirth-Karl auch auf die Errichtung eines Trennsystems im Kanal der Aichener Straße ein. Sie schilderte, dass sich der Gemeinderat viele Gedanken gemacht habe und ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Da die Anwohner nun auf ihren Grundstücken Zisternen einbauen müssen, findet am 10. November eine Infoveranstaltung statt, zu der alle betroffenen Bürger eingeladen sind. Die Bürger in Walkertshofen beschäftigen noch weitere Themen, wie etwa die Wertstoffhofschließung.

Gemeinde Walkertshofen: aktuelle Zahlen Gewerbesteuereinnahmen 2022: 1,26 Millionen Euro.

Einkommensteuereinnahmen geschätzt 2023: 750.000 Euro.

Schuldenstand Darlehen: 46.000 Euro.

Überschuss der Gemeinde: 2,434 Millionen Euro.

Welche den Lebensraum verbessernden Maßnahmen an der Neufnach errichtet wurden, erläuterte während der Versammlung Gemeinderatsmitglied Christoph Endres. Thematisiert wurden auch Änderungen bei der Grundsteuer. Mitte nächsten Jahres plant die Gemeinde, anonymisierte Einzelfälle im gemeindlichen Buchhaltungssystem auszuwerten und zu vergleichen. Danach soll entschieden werden, wie die Hebesätze verändert werden. „Die Grundsteuerreform soll für Gemeinden neutral sein. Wir gehen aber davon aus, dass manche Grundstücksbesitzer mehr, andere weniger Grundsteuer künftig bezahlen müssen“, sagte Jungwirth-Karl. Auch über den derzeitigen Fortschritt der Sanierungsarbeiten in der Schmiedgasse, über die Konzepterarbeitung für Maßnahmen zum Schutz bei Starkregenereignissen sowie über das derzeit laufende Gigabit-Verfahren für den Breitbandausbau informierte Jungwirth-Karl die Besucher.