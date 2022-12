Zwei Jahreskonzerte in einem Jahr

Warum die Mitglieder des Musikvereins Walkertshofen heuer zweimal musizierten.

In Walkertshofen durfte wieder das Jahreskonzert stattfinden und dieses Jahr sogar zweimal.

Wegen der vielen Musiker und Gäste entschied sich der Musikverein, die Veranstaltung zum ersten Mal doppelt durchzuführen. An beiden Terminen war das Lagerhaus auch gut besucht, und die rund 95 Mitwirkenden boten den zahlreichen Gästen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzert mit einer gelungenen Mischung aus Chorgesang, Filmmusik, konzertanten Stücken, Märschen sowie Melodien aus Musicals. Dirigent Roland Dworschak, der die Musikkapelle sowie die Jugendkapelle leitete, war rundum zufrieden nach dem Konzert und erklärte: "Das Jahreskonzert hat uns Musikern in den letzten zwei Jahren schon sehr gefehlt, und daher hatten wir nun einen riesigen Spaß, wieder auf der Bühne zu stehen. Während der Corona-Zeit gab es für uns zwar auch Auftritte, aber ein eigenes Konzert ist dann doch noch mal etwas ganz anderes."

Bekannte Melodien aus Musicals

Seit September probten die Musiker und Musikerinnen fleißig auf ihre Auftritte und in den vergangenen drei Wochen sogar zweimal die Woche. Dieser Fleiß hat sich nun ausgezahlt. Gekonnt setzte die Kapelle die bekannten Melodien aus "König der Löwen" sowie "West Side Story" um und nahm die Gäste auf eine musikalische Reise zu den "Trauben der Sonne" mit. Viel Applaus gab es zudem für die Präsentation der Musikstücke "Sympatria" und "Fantastica". Neben den großen Musikern zeigte auch der Nachwuchs des Vereins sein Können. Von der Jugendkapelle gab es Filmmusik wie "Die Schöne und das Biest" und "Drachenzähmen leicht gemacht" sowie das Stück "Chariots of fire" zu hören.

Begeistert war das Publikum auch vom Auftritt der beiden vereinseigenen Chöre, die beide von Daniela Dworschak geleitet wurden. Während des Liedes "Abends in der Plätzchendose" holten die Buben und Mädchen des Kinderchors selbst gemalte Bilder sowie Lebkuchen aus Dosen heraus und sangen zuvor davon, "wie die Flocken treiben". Und auch der Jugendchor sang vom "Winter, der Stadt und Land einhüllt" sowie aus "König der Löwen" das Lied "They Live in You".