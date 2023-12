Walkertshofen

12:30 Uhr

Zweimal Jahreskonzert in Walkertshofen

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Der Musikverein Walkertshofen lädt am 9. sowie am 10. Dezember in das Lagerhaus ein.

Weil es im vergangenen Jahr von den Besuchern positiv aufgenommen wurde und gut funktioniert hatte, veranstaltet der Musikverein Walkertshofen auch heuer sein Jahreskonzert wieder zweimal. Am zweiten Adventswochenende präsentieren die Musiker und Musikerinnen am Samstag, 9. Dezember, ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr im Lagerhaus ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Besucher können daher wählen, ob sie lieber am Samstagabend oder am Sonntagnachmittag das Jahreskonzert besuchen möchten. „Dadurch wird es im Saal aufgrund der vielen Gästen und Mitwirkende nicht so beengt sein“, erklärt Dirigent Roland Dworschak. Allerdings ist für die Organisation der Sitzplätze im Lagerhaus eine Anmeldung im voraus nötig, um die der Musikverein bittet. Während des Konzerts gibt es dann freie Platzwahl und der Eintritt ist frei. Zwei Kapellen und zwei Chöre Das Programm ist an beiden Tagen gleich und verspricht ein bunte, musikalische Mischung, präsentiert von zwei Kapellen und zwei Chören. Die Stammkapelle mit rund 45 Musikern spielt verschiedene konzertante Stücke wie beispielsweise „Die Hexe und die Heilige“, das populäre Lied „Sound of Silence“ sowie verschiedene Märsche. Von den Jungmusikern gibt es ebenso verschiedene konzertante Stücke, aber auch moderne Lieder zu hören. Beide Chöre werden von Dirigent Roland Dworschak geleitet. Auch der Kinder- und Jugendchor tritt auf Freuen dürfen sich die Gäste auch auf die Auftritte des Kinderchors und des Jugendchors, die beide unter der Leitung von Daniela Dworschak singen werden. In ihrem Programm haben die jungen Sänger und Sängerinnen weihnachtliche und winterliche Lieder sowie Filmmusik. Insgesamt sind an beiden Konzerten mehr als 90 Mitwirkende vor Ort. Während des Jahreskonzerts werden auch langjährige Musiker und Musikerinnen geehrt, darunter ein Musiker, der ungewöhnlich lange dem Verein treu ist. Info Konzertreservierungen sind online unter tickets.mv-walkertshofen.de oder telefonisch bei Adolf Hägele von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 08239/7402 möglich. Lesen Sie dazu auch Walkertshofen Ein Dorffest für Groß und Klein in Walkertshofen

Walkertshofen In Walkertshofen schwimmen Badeenten wieder um die Wette

Themen folgen