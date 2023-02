Bunter Abend in Wehringen: Höhepunkte und Höhenflüge mit dem Faschingsclub

Mehrere Stunden beste Unterhaltung boten die bunten Abende des Faschingsclub Wehringen, den es seit 50 Jahren gibt.

Mit einer Geburtstagsüberraschung für den Faschingsclub Wehringen (FCW) läutete das Männerballett die bunten Abende in Wehringen ein. Als "Gardemädla" verkleidet marschierten die Burschen auf die Bühne und legten dort einen gekonnten Gardetanz aufs Parkett.

Franz Schneider, Vorsitzender des FCW, war mit seinem Team ganz überrascht: "Wir haben von nichts gewusst, das ist wirklich ein tolles Geschenk zu unserem 50-jährigen Vereinsjubiläum", sagte er. Passend dazu war das Lied, mit dem das Männerballett einrückte: Theo Bachschmid hatte zur Melodie eines Flippers-Songs ein Dankeschön für 50 Jahre FCW getextet und eingespielt.

12 Bilder Bunter Abend 2023 in Wehringen: Hier die schönsten Fotos Foto: Anja Fischer

"50 Jahre Höhenflug" unter diesem Motto steht nicht nur das Jubiläumsjahr, sondern auch den diesjährigen bunten Abend konnte man getrost so bezeichnen: Ein Höhepunkt jagte den nächsten, langweilig war es auf der Bühne keine Sekunde lang. Ganz egal, ob die Bachelor-Kandidaten Franz Schneider und Manfred Kastl nicht ohne ihre Traumfrau nach Hause gehen wollten und so manchen Tipp auf Lager hatten ("Warum braucht man bei Motorsägen und Frauen immer zwei? – Eine spinnt immer!") oder Christian Abröll, Andreas Böhm, Sandro Einert, Michael Mak, Tony Müller und Stefan Theiner bei der Übernachtung im Hotelzimmer ein Problem mit der Kerze hatten – es gab immer etwas zu lachen.

Hiebe und spitze Bemerkungen beim bunten Abend 2023 in Wehringen

Es wurde gezeigt, wie wild es die Babys in der Kita treiben, während ihre Mütter beim Shoppen sind, oder auch wie Einbrecher Thomas Kastl es schafft, bei Birgit Brem und Patrik Kastl doch noch die versteckten Wertsachen ausfindig zu machen. Jasmin Stegmann und Franz Schneider teilten als altes Ehepaar am Brotzeittisch schließlich nicht nur Käse und Brot, sondern auch fleißig Hiebe und spitze Bemerkungen aus. Beim bunten Abend in Wehringen waren auch die Singoldfunken, die kleinen Gardemädchen, die mit ihrem Gardemarsch nicht nur den Abend begannen, sondern auch beim Showtanz ihr Können zeigten. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Alleinunterhalter Norbert Stockinger. Als Gäste hatte der FCW die Garde des MFC Mittelstetten und die Showtanzgruppe Moves on Fire geladen, die als wilde Amazonen auf die Bühne kamen.

Die Garde des MFC Mittelstetten war in Wehringen zu Gast. Foto: Anja Fischer

Was passiert, wenn auf der langweiligen Geburtstagsparty der Ex-Freund auftaucht, zeigten Sabrina Geißlinger, Michael Mak, Tony Müller und Simone Vonay. Die Sparmaßnahmen zur schlanken Justiz waren bei Jürgen Denneler und Felix Pimpl Thema. Letzter hatte Glück, dass der bunte Abend nicht am Montag stattfand – denn Montag ist seit den Einsparungen Mordtag. Die Garde Schwabmünchen tanzte in rot-weißen Kostümen zu ABBA-Songs, die Showtanzgruppe Emotion entführte die Besucher in der festlich geschmückten Turnhalle Wehringen in das Märchen von Tausendundeiner Nacht.

Dorfklatsch kommt von den Dächern

Keine "Schelln" wollten die Besucher von der "anderen Feierwehr-Kapell'n" aus den Stauden, deshalb wurde bei deren Auftritt heftig geklatscht, mitgesungen und mitgeschunkelt. Kommandant Hubert Karlinger brachte so manchen Lacher mit einem auf die Wehringer zugeschnittenen Gedicht, und seine Blasmusiker sorgten für die nötige musikalische Stimmung dazu. Zwei ganz besondere Vögel waren die beiden Brieftauben Thomas Kastl und Johannes Deuringer, die von den Dächern Wehringens so manchen Dorfklatsch mitbrachten. Den Abschluss bildete das Wehringer Männerballett, diesmal als glückbringende Schornsteinfeger und mit akrobatischen Einlagen. Zur Zugabe warfen sie sich noch einmal in das Gardemädchen-Outfit und ihre Beine in die Höhe.