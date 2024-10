Der Komet über Wehringen

Der Name ist kompliziert: „C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas“ heißt der Komet, der in den vergangenen Tagen je nach Wetterlage noch gut am Abendhimmel zu sehen war. Andreas Stegmann hat ihn mit Wehringen im Vordergrund abgelichtet. Für ihn war das Bild großes Glück: „Das Wetter ist um diese Jahreszeit sehr unberechenbar. Ich hatte etwa eine Stunde Zeit, um verschiedene Aufnahmen zu machen.“ Andreas Stegmann hat sich über den Kometen informiert: „Er ist auf seiner Reise durch das Sonnensystem alle 80.000 Jahre von der Erde aus zu sehen und zählt zu den drei hellsten Kometen, die wir kennen. Seine äußere Schicht besteht aus Eis, und je mehr er sich auf seiner Bahn der Sonne nähert, desto mehr schmelzen die Eisschichten, und der Schweif entsteht. Das Besondere an diesem Kometen ist, dass er derzeit eine Art Doppelschweif zeigt, also in beide Richtungen mit einem Schweif strahlt.“ Wer wie Andreas Stegmann besondere Bilder aus der Heimat hat und sie anderen Menschen präsentieren möchte, kann am Leserbilder-Wettbewerb der Redaktion teilnehmen. Gesucht werden aktuelle Bilder aus dem Augsburger Land. Bild: Andreas Stegmann





