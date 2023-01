Die Blasmusiker rocken

Mal ganz anders präsentiert sich der Musikverein Wehringen bei seinem nächsten Konzert.

Wer gerne Hits von Falco, den Eagles, John Miles oder Earth Wind & Fire hört, der ist auf dem nächsten Konzert des Musikvereins Wehringen richtig. Das Motto der Musiker lautet "Blasmusik meets Rock". "Die Fans von Traditionsmärschen und Polkas gehen dieses Mal leider leer aus", sagt der Vorsitzende Andreas Jähnert. Für alle diejenigen wird es im Juni eine Serenade auf dem Rathausplatz geben."

Für alle anderen heißt es: Es darf gerockt werden, und zwar am 28. Januar um 19.30 Uhr im Wehringer Bürgersaal. Dann stehen Songs von Michael Jackson bis Bon Jovi auf dem Programm. Für die Musiker eine Herausforderung, wie Andreas Misof erzählt: "Das sind ja ganz andere Rhythmen und Klänge wie in der herkömmlichen Blasmusik, aber gerade das macht ja auch großen Spaß." Dies belegen vor allem die sehr gut besuchten Proben. Das sei im Winter nicht immer so, plaudert Misof aus dem Nähkästchen.

Musiker wollen richtig Gas geben

Dabei müsse das Orchester bei den rockigen Stücken anders als gewohnt zusammenspielen, zudem werde es meist sehr laut. Das habe Rockmusik eben so an sich. "Gerade das macht aber auch Spaß: mal so richtig Gas geben zu dürfen", sagt Andreas Misof. Nur müsse man dann aufpassen, dass es auch schön klingt, nicht nur laut. Besonders geforderte Instrumente beim Rockkonzert werden das Schlagzeug und die Posaunen sein. "Beim Schlagzeug ist halt richtig was los", meint Andreas Misof. "Da ist es rockig und laut, da ist die Blasmusik harmlos dagegen." Und die Posaunisten, die sonst meist in der Begleitung auftreten, haben bei der Rockmusik richtig tolle Melodien. Sie sorgen für den guten Klang.

Die Idee zum Rockmusikabend jedenfalls kommt bei den Musikern sehr gut an. Zum ersten Mal gestaltet die Blaskapelle des Musikvereins den Konzertabend auch ohne ihre Jugend: Diese wird im April zu einem eigenen Konzert einladen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, gerne darf aber am Ende eine Spende für die musikalische Arbeit des Vereins hinterlassen werden.