Die Bücherei ist ein Gemeindemittelpunkt mit einer schönen Aussicht

Großes Angebot und liebevolle Betreuung: Das zeichnet die Wehringer Gemeindebücherei aus. Das Angebot ist überraschend groß.

Direkt hinter dem neuen Rathaus ist die Wehringer Gemeindebücherei in den Räumen des alten Rathauses untergebracht. Davon zeugen noch einige Wandbilder, die Szenen aus Wehringen zeigen. Die Bücherei ist modern und hell eingerichtet. Besonders der schöne Wintergarten, von dem aus sich am Mittwochnachmittag eine schöne Aussicht auf das Treiben des Wochenmarktes bietet, lädt zum Verweilen ein.

Die Ausstattung der Bücherei ist vorbildlich. Das Medienangebot wird, dank des großzügigen Budgets, das die Gemeinde zur Verfügung stellt, immer auf dem Laufenden gehalten. "Neuigkeiten kaufen wir möglichst sofort, damit das Angebot immer aktuell bleibt", sagt Büchereileiterin Elke Popp. Gerade jetzt im Dezember seien wieder viele neue Medien angeschafft worden, die nach und nach eingestellt werden. Büchereileiterin Popp achtet bei der Beschaffung darauf, in der Bobinger oder Schwabmünchner Buchhandlung einzukaufen. "Es ist wichtig, den örtlichen Buchhandel zu unterstützen", sagt sie.

Leser können in der Bücherei in Wehringen Buchwünsche hinterlassen

Dass die Gemeindebücherei in Wehringen gut verwurzelt ist, zeigte sich anlässlich der Feier zum 20-jährigen Bestehen der Bücherei. Bei einem großen Fest mit allerlei Attraktionen und einem Bücher-Flohmarkt konnten am Ende 800 Euro an den Verein Glühwürmchen gespendet werden. Natürlich gibt es auch in Wehringen ein "Leserwunschbuch". In das können die Mitglieder der Bücherei ihre Buchwünsche eintragen. Diese werden dann bei der Neubestellung nach Möglichkeit berücksichtigt. Bemerkenswert in Wehringen ist, dass die Nutzung der Bücherei nahezu kostenfrei ist. Es gibt weder eine Jahres- noch eine Ausleihgebühr. Nur die Ausstellung des Büchereiausweises ist mit einmaligen Kosten verbunden. Und bei verspäteter Rückgabe gibt es eine Versäumnisgebühr. "Es kommt aber selten vor, dass wir die Gebühr erheben müssen", sagt Corina Nerlinger. Sie ist Mitarbeiterin der ersten Stunde. Denn regelmäßig würden sie die Kartei durchgehen und diejenigen Kunden, die Gefahr laufen in Verzug zu geraten, anrufen und an die Rückgabe erinnern. Denn die meisten hätten es meist einfach nur übersehen.

Das ist die Bücherei Wehringen 1 / 5 Zurück Vorwärts Mitarbeitende: 4

Medienanzahl: 13.840, davon 5.700 Kinderbücher

Mitglieder: 1.768

Verleihvorgänge/Jahr: 10.850

Wehringer Hitliste: 1. Ostseegruft - Eva Almstädt 2. Mach dich locker - Ellen Berg 3. Das Buch er verschollenen Namen - Kristin Harmel 4. Affenhitze - Klüpfl und Kobr 5. Die Spur der Mädchen - Arno Strobl

Großes Augenmerk werde auch in Wehringen darauf gelegt, in Kindern die Freude am Lesen zu wecken. Im Bestand der Bücherei befänden sich daher rund 5.700 Kinderbücher. Die Erwachsenen kämen natürlich ebenfalls nicht zu kurz. Das stets aktuelle Buchsortiment und die 20 Zeitschriften, die angeboten werden, sorgen für beste Leseunterhaltung. Und die im ganzen Landkreis beliebten "Tonies", die sprechenden Märchenfiguren, dürfen in Wehringen selbstverständlich auch nicht fehlen. Rund 80 Stück gibt es dort zum Ausleihen. Einmal im Jahr besucht Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger in Begleitung von Büchereileiterin Elke Popp die ersten Klassen der Wehringer Grundschule. Dabei werden kleine Geschenke verteilt und die Kinder bekommen einen Gutschein für die kostenlose Ausstellung eines Büchereiausweises. Regelmäßig würden auch die Wehringer Kindergartengruppen die Bücherei besuchen.

Ein Lesetipp der Gemeindebücherei

Auch die Erstklässler sollen in Zukunft regelmäßig kommen. Das alles trägt dazu bei, dass die Gemeindebücherei ein stimmiges Gesamtkonzept bietet. Es zeige sich nicht zuletzt daran, dass die Wehringer Bücherei auch gerne von Leserinnen und Lesern aus umliegenden Orten besucht werde. Aus 20 Gemeinden und Städten kämen die Mitglieder der Bücherei. Einen Lesetipp hat Elke Popp natürlich auch zur Hand: "Das Verschwinden der Sterne" von Kristin Harmel. Darin setzt sich während des Zweiten Weltkrieges eine junge Frau für jüdische Flüchtlinge ein.

Lesen Sie dazu auch