Django Asül fühlt sich in Wehringen fast wie zu Hause

Plus Mit "Ein Mehr an Kultur" holt der Musikverein ein vielseitiges Kulturprogramm nach Wehringen. Nun kommt der Kabarettist Django Asül am 15. April dort auf die Bühne.

Herr Asül, Sie sind in einer türkischen Familie in Niederbayern

aufgewachsen. Schlägt Ihr Herz mehr für Hummus oder für Kartoffelsalat?



Django Asül: Hummus ist bekanntlich ein Klassiker der arabischen Küche. Und Kartoffelsalat ist Bestandteil jeder europäischen Küche. So gesehen kommt die türkische Küche sehr gut ohne Hummus aus. Und Kartoffelsalat gibt es in Niederbayern nicht öfter und nicht seltener als in Ostfriesland oder Oslo. Von daher lautet die ganz klare Antwort: Mein Herz schlägt sehr regelmäßig. Das ist aber wahrscheinlich mehr die Folge von regelmäßigem Sport und weniger von Essgewohnheiten.

Ihr aktuelles Programm heißt "offenes Visier". Laufen wir alle mit

Scheuklappen durch die Gegend?



Asül: Eine sehr gute Frage! Denn das setzt voraus, dass ein Kabarettist auf die Bühne geht, um die Zuschauer auf ihre Defizite hinzuweisen. Aber im Vertrauen: Selbst in einer Metropole wie Wehringen kenne ich nicht alle Leute im Publikum persönlich. Von daher weiß ich gar nicht, wie diese Menschen durch die Gegend laufen. Und ob sie überhaupt durch die Gegend laufen.

Was läuft Ihrer Meinung nach gerade richtig falsch?



Asül: Dass ich viel zu selten nach Wehringen komme.

Und was richtig gut?



Asül: Dass ich endlich wieder mal nach Wehringen komme. Es gibt jedenfalls schon so was wie eine offizielle Freundschaft zwischen Wehringen und meinem Heimatort. Der Wehringer Bürgermeister war schon mal mit einer quasi-offiziellen Delegation bei uns in Hengersberg und traf

dort hauptamtliche Mitglieder meines Stammtisches. Diese Intensität an Diplomatie ist eine Auszeichnung für beide Seiten.

Sie bieten für die Besucher in Ihrem Programm "Komik als Hilfe zur

Selbsthilfe" – welche Unterstützung könnte die Menschheit noch brauchen?



Asül: Wer mein Programm besucht, will natürlich ganz bewusst etwas von mir hören. Auch wenn es jetzt unglaublich klingt: Der Großteil der Menschheit besucht weder mein Programm noch so schöne Orte wie Wehringen. Unterstützung sollte man aber niemandem aufdrängen. Aber ich verspreche: Sollte die Menschheit mich um Unterstützung bitten, wird mir sicher was einfallen. Natürlich nur nach Rücksprache mit meinem Stammtisch.

Auf welche Eigenschaft könnten die Menschen Ihrer Meinung nach einem

kritischen Blick gut verzichten?



Asül: Auf Ungeduld. Denn das führt unweigerlich zu Stress für alle Beteiligten. Darum lebe ich so gern in der niederbayerischen Provinz. Wer hier Stress macht, hat unweigerlich verloren.

Zur Person: Der Kabarettist Django Asül, 50, heißt mit bürgerlichem Namen Uğur Bağışlayıcı. Django Asül kommt am 15. April nach Wehringen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde vorher. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft. Restkarten gibt es unter www.musikverein-wehringen.de