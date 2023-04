Django Asül verrät in Wehringen die Formel für Glück

Der Kabarettist bringt niederbayerischen Humor nach Wehringen und erklärt auf einer Zeitreise die Welt. Was die "Ein Mehr an Kultur"-Reihe noch bietet.

Ein Stück niederbayerische Humor-Niedertracht brachte Kabarettist Django Asül nach Wehringen. Er sparte dabei nicht mit Stammtisch-Weisheiten und einem kuriosen Blick auf das Weltgeschehen.

Humorvoll, bissig und immer mit einem Fünkchen Nachdenklichkeit im Kern hörte Asül nicht nur auf seine innere Stimme, die ihn stets auffordert, nicht tatenlos zuzusehen, sondern verriet auch seine Formel für wahres Glück. Und das Rezept für Kaba für Erwachsene. Anhand von Fernsehsendungen und Großereignissen erklärte der Kabarettist seine Weltsicht von 1954 bis jetzt und blieb dabei doch immer selbst- und zeitkritisch. Zeitreisen in die Weltgeschichte erklärten den Zusammenhang zwischen den Phöniziern und der EU und sorgten am Ende für eines: "Mein Publikum soll klüger rausgehen, als reinkommen", so Asül.

Der Musikverein Wehringen bietet mit seinem Projekt Kultur für jedermann

Der Auftritt von Django Asül war die zweite Veranstaltung innerhalb von drei Monaten, die der Musikverein Wehringen im Rahmen seines Projektes "Ein Mehr an Kultur" mit größtem Erfolg auf die Beine gestellt hatte. Die Initiative will bezahlbare Kulturveranstaltungen in Wehringen ermöglichen. Möglich wird das vor allem durch viel ehrenamtliches Engagement – und die kostenlose Nutzung des Bürgersaals. Das Projekt kommt an. "Wir haben mal eine Auswertung gemacht: 65 Prozent unserer Besucher kommen aus Wehringen, der Rest sind Migranten", sagt Vorsitzender Andreas Jähnert.

Zu den nächsten Veranstaltungen in Wehringen gehört das Konzert der Jugendkapelle am 22. April um 18.30 Uhr im Bürgersaal, die Serenade unter Kastanien am 22. Juni um 20 Uhr und das Sommerfest vom 21. bis 23. Juli, beides auf dem Wehringer Rathausplatz. Im Rahmen von "Ein Mehr an Kultur" kommt am 10. November die Big Band Up2date in den Bürgersaal.

