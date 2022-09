Energie sparen: Wehringen setzt ein Zeichen und lässt nachts das Licht aus

Plus Die Gemeinde Wehringen zeigt Solidarität und schaltet die Beleuchtung des Kirchturms aus. Warum Bürgermeister Manfred Nerlinger die Entscheidung schwer fiel.

Im Wehringer Gemeinderat war Energiesparen Thema. Bürgermeister Manfred Nerlinger berichtete, dass die Beleuchtung des Kirchturms ab sofort ausgeschaltet bleibt. Leicht gefallen sei ihm diese Entscheidung nicht, sagte Nerlinger.