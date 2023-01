Wehringen

Ein Start-up der 1960er Jahre: Diese Geschichte steckt hinter "Happy Dog"

Am Standort Wehringen werden rund 80.000 Tonnen Tierfutter pro Jahr hergestellt.

Plus 1965 machte Edmund Müller eine Geschäftsidee zu einem Unternehmen. Der Grundstein für die Firma Interquell war gelegt. Warum die Umsetzung schon auf der Kippe stand.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Start-ups gab es auch schon früher. Nur hatten sie damals noch keinen englischen Namen. In der neuen Serie "Erfolgsgeschichten früher und heute" stellt die Redaktion regionale Unternehmen mit außergewöhnlichen Geschichten vor. Den Auftakt macht die Firma Interquell in Wehringen. Die Anfänge des Familienunternehmens reichen bis ins Jahr 1765 zurück. Mit dem Kauf der alten Mühle in Wehringen wurde der historische Grundstein für die heutige Firma Interquell gelegt.

