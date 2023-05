Konzert der Jugendkapelle Wehringen war ein volles Erfolgserlebnis

Das Jahreskonzert der Jugendkapelle des Musikvereins Wehringen begeisterte die Besucher. Der Nachwuchs spielte erstmals allein.

Die Jugendkapelle des Musikvereins Wehringen unter der Leitung von Dirigent Josef Utz spielte zum ersten Mal ein komplett eigenes Konzert, ganz losgelöst von der Blaskapelle.

Zunächst trat die Bläserklasse eins und zwei auf und spielte verschiedene Stücke wie "We Will Rock You". Die jüngsten Musikerinnen und Musiker, die ihr Instrument erst seit einem beziehungsweise zwei Jahren spielen, zeigten ihr Können und ernteten dafür viel Applaus. Im Anschluss folgte eine Schlagzeug-Show unter der Leitung von Schlagzeug-Lehrer Georg Weihmayer. Die Zuschauer waren begeistert von der Kreativität und dem Können der jungen Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger.

Im Anschluss stand die Jugendkapelle im Fokus. Sie spielten unter anderem Disney-Stücke wie "Aladdin" und "König der Löwen" sowie bekannte Pophits wie "Shut Up and Dance with Me", "Blinding Lights" und "Take on Me" von Aha. Die Zuschauer waren so begeistert von der Darbietung, dass sie mehrere Zugaben forderten, darunter auch das schwierige Stück "Aladdin".

Kinder sollen motiviert bleiben und weitermachen

Vorsitzender Andreas Jähnert lobte die Jugendkapelle und freute sich darüber, dass so viele Kinder und Jugendliche mitgespielt hatten. Den Eltern gab er mit auf den Weg, dass ihre Sprösslinge unbedingt weiter musizieren und üben müssen. Nur wer sein Instrument beherrsche, habe langfristig auch Spaß daran und könne so ein Konzert wie dieses geben. An die Jugendlichen richtete er folgende Worte: "Ich möchte euch bitten, mit genauso viel Begeisterung und Spaß weiterzumachen, wie ihr das momentan tut. Ich freue mich schon darauf, euch in ein paar Jahren als Kollegen in der Blaskapelle begrüßen zu dürfen und mit euch gemeinsam zu musizieren." (AZ)

