Modellflugtag zum 65. Geburtstag des MC Wehringen

Der Modellflug-Club Wehringen feiert seinen Geburtstag mit einem Flugtag. Den ganzen Tag werden die interessantesten Modelle aufsteigen und die Faszination des Modellfliegens demonstrieren.

Ein Modellflugtag ist eine spannende Sache. Denn dann lassen sich die verschiedensten Modelle auch einmal aus der Nähe bewundern. Beim Flugtag des MC Wehringen am Samstag, 1. Juli, werden die verschiedensten Modelle am Start sein. Von verschiedenen Jets, über Hubschraubermodelle bis hin zu Kunstflugmaschinen.

Den ganzen Tag über wird geflogen

Den ganzen Tag über wird vom Flugplatz des Clubs aus gestartet. Die großzügige Anlage ist mit Auto oder Fahrrad sehr gut zu erreichen. Auch Parkplätze sind reichlich vorhanden. Die Flugpiste ist durch einen Sicherheitszaun vom Besucherbereich abgegrenzt. Natürlich werden viele Piloten den ganzen Tag über vor Ort sein, sodass Interessierte sicher alle Fragen rund um den Modellflugsport an die richtige Frau oder den richtigen Mann stellen können. Neben Kunstflug- und Segelvorführungen werden auch Düsenfliegermodelle über den Platz donnern. Und die naturgetreuen Helikopter sind immer wieder ein Höhepunkt solcher Veranstaltungen. Wobei die Bezeichnung "Modellflugzeug" für manche der gezeigten Flieger fast schon etwas irreführend ist. Wie Franz Mannes, Mitglied des Clubs bestätigt, erreichen manche der Segelflugmodelle Flügelspannweiten von bis zu acht Metern. Und der Lärm, den die Düsenjets machen, sei aus der Nähe schon beeindruckend. Zunehmend werden aber auch elektrisch betriebene Flugmodelle eingesetzt.

Und auch die Kinder werden nicht zu kurz kommen. Über den ganzen Tag verteilt, wird immer ein besonderer Frachtflieger aufsteigen und Bonbons abwerfen.

Geflogen wird ab 10 Uhr morgens. Den ganzen Tag über werden verschiedenste Flugvorführungen zu sehen sein. Das Ende ist offen. Wenn das Wetter mitspielt, wird bis in die frühen Abendstunden geflogen. Auch für kühle Getränke und Verpflegung ist natürlich gesorgt. Der Eintritt ist frei. Der Modellflugplatz Wehringen befindet sich westlich der Gemeinde Wehringen. Nach der Wertachbrücke einmal links abbiegen, und das Fluggelände befindet sich schon in Sichtweite. Parkplätze stehen direkt am Vereinsgelände und entlang der Zufahrtsstraße bereit.

