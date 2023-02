Neue Rocknacht des Wehringer Musikvereins wird frenetisch gefeiert

Heiße Rhythmen und rockige Pop-Songs gab es beim etwas anderen Jahreskonzert des Musikvereins Wehringen im Wehringer Bürgersaal.

Diesmal hatte der Musikverein Wehringen etwas ganz Neues gewagt: Ein Konzert ohne die Jugendkapelle. Und statt traditioneller Blasmusik gab es Rockmusik bei freiem Eintritt.

Das neue Konzept ging auf. So viele Besucher zeigten Interesse, dass etliche Reihen nachbestuhlt werden mussten. Schon vor Beginn bot sich den Besuchern ein ungewöhnliches Bild. Die Musiker trugen - passend zum Motto "Rock the New Year" – schwarz-weiß statt wie üblich Dirndl und Lederhosen. Das Gesamtbild wurde von der beeindruckenden Rockkonzert-Bühne mit all den Scheinwerfern, Nebelmaschinen und Lautsprecherboxen abgerundet.

Konzertbeginn beeindruckt

Dirigent Josef Utz eröffnete den Abend auf dem Keyboard mit der klassischen Toccata in D-Moll von Johann Sebastian Bach – ganz im Dunkeln. Mit aufwendiger Lichtshow und Nebelmaschinen ging das Stück dann nahtlos in die dramatische Filmmusik zum Film "Krieg der Welten" von 1978 über – dem Stück "The Eve of the War". Das Publikum war von dem fulminanten Auftakt sichtlich überrascht und beeindruckt. Das spiegelte sich im tosenden Applaus wider. Weiter ging es mit bekannten Stücken wie "Hotel California" von The Eagles und "Music" von John Miles.

Songs von Falco und Bon Jovi sind in Wehringten zu hören

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete die Blaskapelle mit einem „The Best of Falco"–Medley. Die Gäste kamen in den Genuss bekannter Stücke wie „Rock me Amadeus“ oder „Der Kommissar“. Weiter ging es mit dem Evergreen September von Earth, wind and fire. Das Finale bildete eine imposante Mischung aus Bon-Jovi-Rock. Hits wie "Runaway", "It’s my life", "Living on a prayer" und "You give love a bad name" begeisterten das Publikum.

Natürlich war der Musikverein auf eine Zugabe vorbereitet und hatte den Hit „Hard rock cafe“ von Carol King in petto, aber das Publikum forderte mehr. Dirigent Josef Utz und die beiden sympathischen Moderatoren Lukas König und Cornelia Bickel, die den gesamten Abend auf lustige und erfrischende Art begleiteten, ließen das Publikum entscheiden. Die Wahl fiel auf Bon Jovi und so rockten die Musiker ein zweites Mal den Saal. Doch damit nicht genug, auch "September" wurde gleich noch einmal zum Besten gegeben und die Musiker beendeten den außergewöhnlichen Konzertabend schließlich mit der vierten und letzten Zugabe „Let it be“ von den Beatles.