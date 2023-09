Neues Theaterstück: In Wehringen ist der Teufel los 

Um Verfehlungen in einem Kloster geht es im neuen Stück der Laienschauspieler Wehringen. Die Proben werden jedoch ungewöhnlich erschwert.

Mit der rabenschwarzen Komödie „Im Kloster ist der Teufel los“ von Carsten Lögering wagen sich die Mitglieder des Wehringer Theatervereins „Chapeau Claque“ um Regisseurin Tanja Eser in ein ganz neues Genre vor. „So ein Thema hatten wir noch nie in unseren Stücken“, sagt Eser.

In dem Stück geht es um das kleine Kloster St. Nepomuk, in dem die Welt augenscheinlich noch in Ordnung ist. Doch hinter der klösterlichen Fassade geht es drunter und drüber. Der Abt des Klosters, Vater Tobias, hat permanent Frauengeschichten. Sein Braumeister Willi schaut regelmäßig zu tief in seinen Bierkrug und Gärtner Hanno baut im Klostergarten heimlich Haschisch an. Alle drei wissen um ihre Verfehlungen, dennoch führen sie ein zufriedenes und glückliches Leben. Bis eines Tages der Kardinal einen Aufpasser ins Kloster schickt: Frau Äbtissin Walburga Teufel. Sie macht ihrem Namen alle Ehre! Doch die drei Klosterbrüder schmieden zusammen mit ihrem Freund, dem Bestatter Jan-Fiete, einen raffinierten Plan, um den Teufel wieder loszuwerden.

Lachanfälle unterbrechen die Proben in Wehringen

Vollen Einsatz zeigt die Schauspielgruppe schon während der Probe. Diese wird aber immer noch unterbrochen von regelmäßigen Lachanfällen der Mitspieler und Zuschauer. Manche Situationen müssen deshalb länger geübt werden, vor allem solche, die für Verwirrung auf der Bühne sorgen werden. Mit Anja Patzke und Katharina Knake sind zwei neue Mitspieler dabei. Beide freuen sich schon auf die erste Theatersaison in Wehringen. „Es macht alles so viel Spaß“, sagt Anja Patzke. Katharina Knake hat vorher schon in einer anderen Gruppe Theater gespielt. „Aber hier ist es total lustig“, meint sie.

Beim Stück sieht Regisseurin Tanja Eser dann auch keine Probleme auf sich zukommen. Vor allem, weil die Spieler schon recht textsicher seien. „Eher werden wir bei den technischen Details noch tüfteln müssen“, sagt sie. Beispielsweise, wenn der Nichtraucher auf der Bühne einen Joint rauchen muss. Oder wenn der Weihrauch aufsteigen soll. Auch das Bühnenbild wird dieses Jahr ganz anders als gewohnt sein.

Wann in Wehringen gespielt wird

Aufführungstermine sind am Freitag und Samstag, 20./21. Oktober, Freitag und Samstag, 27./28. Oktober, sowie Sonntag, 29. Oktober, sowie Freitag und Samstag, 3./4. November, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass für Karten mit Buffet (33 Euro) ist um 18 Uhr, Einlass ohne Buffet (13 Euro) um 19 Uhr. Der Vorverkauf findet am 7. Oktober von 9 bis 11 Uhr im Foyer der Turnhalle in Wehringen statt. Ab 10. Oktober werden noch vorhandene Restkarten über den Getränkemarkt verkauft.

