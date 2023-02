Rodung im Auwald: Das Vorgehen macht fassungslos

Ich habe es fast befürchtet, dass es irgendwann so kommen würde. Das ist gute alte Haudrauf-Politik, dass man Tatsachen schafft und mit einem Schulterzucken alles abtut, was andere sagen. Dass nicht einmal das Bodengutachten abgewartet wurde, zeigt, wie wenig den Wehringer Bürgermeiser die Natur interessiert, wenn es um Gewinnmaximierung geht. Ein naturgewachsener Wald ist heute viel wert, vielleicht nicht finanziell, aber fürs Klima. Umso schlimmer, dass man nun alles zerstört und irgendwo anders ein paar windige Ausgleichspflanzungen macht, die Jahre brauchen, bis sie auch nur annähernd das erreichen, was man kaputt gemacht hat. Dass die SZ darüber so berichtet, ist wenigstens ein gutes Signal.

