Die Rodung im Wehringer Auwald hat begonnen

Jetzt rollen die Harvester im Wehringer Auwald. Naturschützer fühlen sich überrumpelt und sprechen von einer Nacht-und-Nebel-Aktion.

"Wir fühlen uns wie vor den Kopf gestoßen", sagt Peter Roth vom Bund Naturschutz. Er steht am Rande des Auwaldes und blickt mit versteinerter Miene auf das Geschehen. Die Spuren sind unübersehbar. Allein die Schneisen, die die schweren Fahrzeuge brauchen, um überhaupt in den Wald zu kommen, sind breit und die Spuren tief. Im Wald laufen die Motorsägen und fast im Minutentakt hört man die Bäume fallen.

Rechtsanwalt will einstweilige Verfügung erwirken

" Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger hat uns zugesagt, die Ergebnisse der Bodenbeprobung vor der Rodung bekannt zu machen. Das ist nicht passiert", sagt Roth. Im Moment fühle er sich etwas hilflos. Doch man wolle diese "Nacht-und-Nebel-Aktion der Gemeinde Wehringen" nicht einfach hinnehmen. Im Moment versuche der Bund Naturschutz, über den bereits seit Längerem eingeschalteten Rechtsanwalt des Vereins eine einstweilige Verfügung zu erreichen, um die Arbeiten im Wald stoppen zu können.

Die Aktion im Wald zwischen der Bobinger Siedlung und Wehringen erinnert an das Geschehen im Meitinger Bannwald vor einigen Monaten. Auch dort war in einer überraschenden und unangekündigten Aktion der Wald gerodet worden, obwohl zuvor Naturschützer und Politiker dagegen vorgegangen sind. "Diese Vorgehensweise hat man sich in Wehringen wohl zum Vorbild genommen", sagt Peter Roth. Anders sei der Termin, Rosenmontag in den frühen Morgenstunden, wohl nicht zu erklären.

Bodenprobe: Ergebnisse stehen schon fest

Andreas Euba von der Gemeinde Wehringen erklärt, dass die Ergebnisse der Bodenbeprobung bereits längere Zeit vorgelegen hätten, vom Bund Naturschutz aber nicht abgerufen worden wären. "Es liegt keine relevante Belastung vor. Das Gelände wurde aus dem Altlastenkataster entlassen", sagt Euba. Da man von der Unteren Naturschutzbehörde die Auflage habe, die Rodungsarbeiten bis spätestens 28. Februar abzuschließen, sei man gezwungen gewesen, schnell zu handeln. Nachdem vom Landratsamt Ende der vergangenen Woche grünes Licht für die Rodung gegeben worden sei, habe man sich entschlossen, unverzüglich zu beginnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Diskussionen um das etwa vier Hektar große Gewerbegebiet an der Wertach dauern schon viele Monate an. Im April 2022 wurde eine Online-Petition gestartet. Sie richtet sich gegen das Projekt. "Dieses Vorhaben muss angesichts der sich verschärfenden Klimakrise und des Artensterbens neu bewertet werden. Es passt nicht mehr in unsere Zeit", teilen die Verantwortlichen der BN-Ortsgruppe Bobingen und Fridays for Future Augsburg mit. Die Naturschützer halten das Areal für ökologisch wertvoll und entdeckten dort auch seltene Arten.

Lesen Sie dazu auch

Die Gemeinde Wehringen betrachtet das Areal im Ortsteil "Auwald" als Fichten-Monokultur auf einer ehemaligen Industriebrache. Eine größere, klimasichere Neuanpflanzung an geeigneteren Stellen sei zum Ausgleich geplant. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen im "Gewerbegebiet Hoechst" sei laut Gemeinde hoch. Viermal mehr Anfragen würden vorliegen, als Platz zur Verfügung stehe. Für das geplante Gewerbegebiet besteht ein rechtlich verbindlicher Bebauungsplan.