Täter demoliert Auto

Ein Unbekannter hat in Wehringen ein Auto beschädigt.

In Wehringen wurde am Freitag (7. Juli) zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr ein geparkter Audi A3 eines Anwohners der Auenstraße an beiden Fahrzeugseiten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)

