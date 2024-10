Turbulenzen im vorweihnachtliche Trubel

Einen Abend voller Genuss bot der Theaterverein Wehringen den Besuchern ihrer Aufführungen. Nicht nur vom Geschehen auf der Bühne konnte man sich verzaubern lassen, schon vorab gab es die Möglichkeit, zur Karte ein Buffet-Essen zu buchen und den Theaterabend so stimmungsvoll mit verschiedenen Köstlichkeiten zu beginnen.

Viele Gäste erfreuen sich seit Jahren an diesem Arrangement, das der Verein „Chapeau Claque“, benannt nach dem Zylinder der Künstler, auf die Beine stellt. Heuer waren alle Aufführungen ausverkauft. Regisseurin Tanja Eser freute sich sehr darüber. „Es ist wirklich toll, bei so etwas dabei zu sein“, sagte sie und zeigte sich zufrieden mit der Leistung ihrer Spieler.

Mit so viel männlicher Begeisterung hätte Freundin Anna Mente (Katharina Knake) nicht gerechnet: Opa Heinrich (Jürgen Denneler), Familienvater Hans (Andreas Eser) und Schwager Werner (Alexander Dohrmann) geben alles. Foto: Anja Fischer

Diese hatten das Stück „Und morgen kommt der Papst“, eine Komödie in drei Akten von Heidi Mager, in den vergangenen Wochen einstudiert. In dem Stück geht es um die weihnachtlichen Vorbereitungen im Hause Kapp, die beinahe abgeschlossen sind. Eigentlich kann nichts mehr schiefgehen, aber Familienvater Hans (gespielt von Andreas Eser) tanzt mal wieder aus der Reihe. Weil er keine Lust hatte, im vorweihnachtlichen Trubel ein Geschenk zu besorgen, steckt er in tiefen Schwierigkeiten. Und dann ist da ja noch das Problem mit dem Christbaum, der noch fehlt. Ob Vater Hans und sein Schwager Werner (Alexander Dohrmann) diese Situation noch meistern können? Für noch mehr vorweihnachtlichen Stress sorgen die Arbeitskollegin von Ehefrau Andrea (Beatric Patzke), Nicole Denneler und die Freundin von Sohn Tobias (Denni Weller), Katharina Knake. Opa Heinrich (Jürgen Denneler) will derweil eigentlich nur Weihnachtslieder hören und den Papst sehen.

Weihnachtliche Stimmung im Bürgersaal

Wie immer hatte der Theaterverein nichts dem Zufall überlassen. Von der überbordenden weihnachtlichen Bühnendekoration bis zu den Christbaumkugeln auf den Tischen verströmte der ganze Bürgersaal in Wehringen weihnachtliches Stimmung. Schon vor einigen Jahren hatte „Chapeau Claque“ mit großem Erfolg ein Weihnachtsstück gespielt, in diesem Jahr konnten sie an diesen Erfolg anknüpfen. Wie Souffleuse Jessica Böck am Ende verriet, mussten die Spieler auch nach wochenlangen Proben immer noch selbst über die Szenen lachen und das Publikum tat es ihnen bei den Aufführungen gleich. Humorvoll, mit pikantem Witz und Tipps für alle Beziehungslagen kam das Stück daher und sorgte für so manchen Lacher.

Vom grauen Mäuschen zum Männertraum

So kurvte Jürgen Denneler gekonnt mit seinem Rollstuhl auf der Bühne herum, gab sich Beatric Patzke als zickige Ehefrau und Mutter und zeigte Nicole Denneler eine gekonnte Verwandlung vom grauen Mäuschen zum Männertraum. Begeistert klatschten die Besucher am Ende Beifall und freuten sich auf dem Heimweg nicht nur über den gelungenen Abend, sondern schon auf die Aufführungen im nächsten Jahr.