Unbekannte besprühen Kirche und Auto mit Graffiti

Von Ostersonntag auf Ostermontag wurden in Wehringen ein geparktes Auto sowie der Torbogen zur St. Georg Kirche mit Graffiti besprüht.

In der Zeit zwischen Ostersonntag gegen 17 Uhr und Ostermontag gegen 9 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter ein in einem Innenhof am Waroberg abgestelltes Auto mit einem Logo. Doch damit nicht genug. Dasselbe Logo wurde auch auf den Torbogen zur St. Georg Kirche in Wehringen hinterlassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bobingen unter 08234/96060 zu melden. Der Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. (AZ)