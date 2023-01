Unverfälscht, treffsicher und ironisch

Bei seinem Auftritt in Wehringen erzählt der Münchner Liedermacher Roland Hefter auch Anekdoten aus seinem Bühnenleben.

Schon nach dem ersten Lied hatte der Münchner Liedermacher Roland Hefter die Gäste im Wehringer Bürgersaal in seinen Bann gezogen. Es wurde eifrig mitgeklatscht und gesungen. Nicht nur bei den Stücken aus seinem neuen Album „So langs no geht“, sondern auch bei älteren Liedern, "die einfach dazugehören und die immer gespielt werden müssen, wenn ich irgendwo das erste Mal auftrete", wie Roland Hefter erklärte.

Drei Anläufe hatte das Konzert im Bürgersaal gebraucht, wie sich Andreas Jähnert, Vorsitzender des Musikvereins Wehringen, erinnerte. „Wegen Corona mussten wir zweimal den Termin verschieben. Umso besser, dass es jetzt geklappt hat.“ Ein gelungener Start ins neue Jahr für den Musikverein, der mit seiner Initiative „Ein Mehr an Kultur“ bereits seit 2011 den Veranstaltungskalender in Wehringen mit tollen Künstlern und Konzerten bereichert. Über 30 Veranstaltungen hat der Verein in dieser Zeit ehrenamtlich veranstaltet. Nur so, so Jähnert, sei es möglich, auch in einem eher kleinen Raum wie dem Bürgersaal Wehringen, bekannte Künstler auftreten zu lassen. Großer Applaus bewies, dass das große Engagement des Musikvereins geschätzt wird – und die fast familiäre Atmosphäre, die bei den Konzerten im Bürgersaal vorherrscht.

Anekdoten aus dem Bühnenleben

Roland Hefter freute sich ebenfalls über seinen Neujahrsauftakt in Wehringen und spielte nicht nur Besucherwünsche, sondern auch die eine oder andere Zugabe am Ende. Der Münchner Künstler erzählte so manche Anekdote aus seinem bisherigen Bühnenleben. Ob vom Weißbier in der Sonne oder vom Zeitungspapier, in welches der Steckerlfisch am nächsten Tag eingewickelt wird, ob vom aktuellen Beziehungsstatus oder vom Ikea-Besuch als Liebesbeweis gesungen wurde – treffsicher, ironisch und mit kleinen Spitzen kam Roland Hefter mit seinen Liedern daher. Unverfälscht und einfach echt.

Django Asül kommt im April

Die Fans von „Ein Mehr an Kultur“ können sich schon jetzt auf das nächste Konzert freuen. Im April wird Django Asül auf die Bühne nach Wehringen kommen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.musikverein-wehringen.de.

