Viel Betrieb am Wehringer Himmel

Rund 25 Piloten sind mit mehr als 50 Flugmodellen beim Flugtag des Modellflug-Club-Wehringen am Start. Beinahe im Minutentakt starten und landen die Maschinen.

Viel interessante Flugmodelle gab es beim Modellflugtag des MC-Wehringen zu sehen. Über den Tag verteilt kamen rund 600 Zuschauende, um die zum Teil verblüffend naturgetreuen Modellflugzeuge zu bewundern. Aus nahezu jeder Flugzeugkategorie waren Maschinen zu sehen. Ein Dreidecker-Nachbau des "Roten Barons" war vor Ort, genauso wie ein Segelflugmodell, das mit seiner riesigen Spannweite kaum von einem echten Flieger zu unterscheiden war. Besonderen Eindruck hinterließen natürlich die Düsenjets. Mit lautem Fauchen zischten sie auf dem Strahl ihrer Turbinen in den Wehringer Himmel. So manch einem dürfte der Atem gestockt haben, als die Mini-Jets dann mit mehr als 300 Kilometer pro Stunde über den Wehringer Modellflugplatz donnerten.

Düsenjets und Kunstflugeinlagen

Dazwischen gab es Kunstflugeinlagen und Modellflugrennen zu sehen. Ein besonderes Erlebnis für Kinder war der "Bonbon-Bomber". Der stieg immer wieder auf, um dann Süßigkeiten vom Himmel regnen zu lassen. Sogar der naturgetreue Nachbau einer A-10 "Thunderbolt" war mit dabei. Dieser Flugzeugtyp war bis vor wenigen Tagen, im Rahmen des Nato-Manövers Air Defender, noch in Originalgröße über dem Lechfeld zu sehen gewesen.

Manche der Segelflugmodelle haben eine stattliche Größe. Am Himmel sind sie vom Original praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Foto: Elmar Knöchel

Der Flugtag fand anlässlich des 65. Geburtstages der Wehringer Modellflieger statt. Viele der Piloten kamen von benachbarten Vereinen. Seit Januar sei der Flugtag geplant worden, sagte Thomas Eichner, der Vorsitzende des Vereins. Der Aufbau für den Flugtag habe am Mittwoch begonnen. Besonders bedanken wolle er sich bei der Gemeinde Wehringen, die dem Verein sehr entgegengekommen sei. So habe man eine Ausnahmefluggenehmigung bis 23 Uhr bekommen. So könne man auch noch Nachtflüge demonstrieren.

Die Modellbauer legen viel Wert darauf, ihre Modelle so naturgetreu wie möglich zu präsentieren. Foto: Elmar Knöchel

Auch von der "Flugplatzfeuerwehr" die von der Freiwilligen Feuerwehr Wehringen gestellt wurde, habe man viel Unterstützung bekommen. "Wenn Jets aufsteigen, die zum Teil mit Kerosin betrieben werden, besteht im Falle eines Absturzes immer Brandgefahr", sagte Eichner. Deshalb gehe es nicht ohne Feuerwehr. Zudem hätte die Wasserwacht ein Sanitäter-Team gestellt und somit zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen, bei der es viel zu bestaunen gab. Wobei jedes einzelne Flugmodell ein kleines Meisterwerk für sich ist. Denn, erklärte Eichner, es stecke jede Menge Arbeit und Geld in den Modellen. Um einen Bausatz zum Fliegen zu bringen, brauche es rund 100, manchmal auch 200 oder mehr Arbeitsstunden. Für ein Einsteigermodell seien rund 200 bis 400 Euro zu zahlen. Bei den großen Eigenbaumodellen könnten die Kosten auch schnell bei 5000 Euro liegen. Wobei es nach oben keine Grenze gebe.

Am Start war auch der Nachbau des legendären Dreidecker-Jagdfliegers aus dem ersten Weltkrieg, damals geflogen von Manfred von Richthofen, dem "Roten Baron". Foto: Elmar Kn�chel

Vereinsmitglied Franz Mannes erzählte, dass er für den Nachbau seines Corvair-Jagdflugzeuges - das er an diesem Tag jedoch nicht am Start hatte - rund sieben Jahre gebraucht habe. "Nach dieser langen Zeit, die man investiert hat und natürlich auch wegen der Kosten, steht man beim Erstflug mit ziemlich wackeligen Knie und hoch nervös auf dem Flugfeld."

