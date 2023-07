Vorfahrt missachtet: 25.000 Euro Schaden

Der Unfall ereignete sich auf der Südlichen Hauptstraße in Wehringen.

Zum Glück keine Verletzten, aber 25.000 Euro Sachschaden, zwei beschädigte Autos und ein kaputter Gartenzaun: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag, gegen 17.20 Uhr auf der Südlichen Hauptstraße in Wehringen ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin wollte aus der Gartenstraße kommend, die südliche Hauptstraße queren und in die Bahnstraße weiterfahren. Sie fuhr in die Kreuzung ein, übersah aber die vorfahrtsberechtigte 58-jährige Autofahrerin, welche auf der Südlichen Hauptstraße in Richtung Großaitingen unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen er 58-Jährigen drehte sich nach rechts, schleuderte über den Fußweg und kam etwa zehn Meter weiter in einem Gartenzaun zum Stehen. Das Auto erlitt einen Totalschaden, am Wagen der 25-Jährigen entstand ein Frontschaden. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Wehringen rückte mit 25 Mann und drei Fahrzeugen aus. Sie sperrte die Unfallstelle ab und übernahm Verkehrsregelungsaufgaben. (AZ)