Wassertretanlage in Wehringen kann bald wieder benutzt werden

Die abgeschlossene Sanierung am Waldrand wird gefeiert. Was sich verändert hat.

Die Wassertretanlage Wehringen wurde im vergangenen Jahr saniert und war daher geschlossen. Am Donnerstag, 11. Mai, um 16 Uhr wird die Anlage am Waldrand mit einer kleinen Eröffnungsfeier wieder geöffnet - mit musikalischer Umrahmung durch den Wehringer Bläsernachwuchs und des Kindergartens sowie einer kleinen Brotzeit.

Seit 1997 ist die Wassertretanlage an der Herbrecht in Betrieb, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. In direkter Nachbarschaft wurde im Jahr 2010 ein rund 120 Meter langer Barfußpfad eingerichtet, gefördert durch das Begegnungsland Lech-Wertach. Auch ein frühmittelalterliches Bergbaugebiet, das sogenannte Pingenfeld, ist in der unmittelbaren Umgebung gelegen. „Durch die gemeinsame Lage von Wassertretanlage, Barfußpfad und Pingenfeld ist ein attraktiver Ort entstanden, an dem man auf geschichtsträchtigem Boden etwas für Gesundheit und Erholung tun kann“, sagt Bürgermeister Manfred Nerlinger. „Sinneserfahrungen werden hier mit natur- und kulturbezogener Erholung möglich. Gleichzeitig ist die Anlage für alle Altersgruppen nutzbar, Menschen aller Generationen kommen hier miteinander in Kontakt.“

Förderprogramm hilft Wehringen bei Sanierung der Wassertretanlage

Nach fast 25 Jahren musste die Anlage dringend saniert werden. Zeitgleich mit dem Vorhaben der Gemeinde hatte der Landtag anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp im Jahr 2021 das Sonderförderprogramm „Touristische Infrastruktur – Kneipp-Anlagen“ beschlossen. Die Gemeinde Wehringen hat sich erfolgreich um eine Förderung aus dem Sonderprogramm beworben: Bei Gesamtkosten von gut 45.000 Euro hat sie daraus einen Zuschuss der Regierung von Schwaben in Höhe von 18.000 Euro für die Sanierung der Wassertretanlage erhalten.

Nötig waren Sanierung der Technik und des Beckens sowie eine optische Aufwertung der Anlage. Mit einer Edelstahlwanne für das Arm- und das Tretbecken wurde das Becken erneuert. Auch im Umfeld wurde über ein Pflaster ein barrierefreier Weg vom Herbrechtweg bis zur Wassertretanlage geschaffen.

Wichtig zu wissen: Der Zugang zum Areal an der Herbrecht führt über einen asphaltierten Feldweg und ist nur zu Fuß oder mit dem Rad möglich. Ein Autoparkplatz befindet sich an der Wertachbrücke. Bei berechtigtem Interesse, beispielsweise dem Vorliegen einer Gehbehinderung, ist eine Ausnahmegenehmigung der Gemeinde Wehringen für die Zufahrt mit dem Auto möglich. (AZ)

