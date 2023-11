Wehringen

05:51 Uhr

Wie geht es nach der Rodung im Wehringer Auwald weiter?

So sieht es derzeit im neuen "Gewerbegebiet Hoechst" aus.

Plus Anfang des Jahres sorgte die Rodung des Wehringer Auwaldes für ein Gewerbegebiet für großes Aufsehen. Was ist seither passiert, und wie geht es weiter?

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Rund ein Jahr lang tobte der "Kampf um den Auwald" an der Wehringer Waldstraße. Das rund vier Hektar große Waldstück sollte einem Gewerbegebiet weichen. Es gab Demonstrationen, Proteste, und sogar die "Tagesthemen" berichteten. Dabei wurde Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger nicht müde zu betonen, dass es sich dort gar nicht um einen wirklichen Auwald handle. Vielmehr sei es ein aufgeforsteter Nutzwald. Doch der Ortsteil, in dem das Waldstück lag, heißt nun einmal "Auwald". Dadurch konnte die Diskussion um "den "Auwald" kaum noch eingefangen werden. Vor allem Bund Naturschutz und lokale Grünenvertreter setzten sich für den Erhalt ein. Am Ende vergebens.

Die Polizei begleitete die Arbeiten im Auwald. Foto: Elmar Knöchel

Völlig unerwartet, an einem Montag im Februar, kurz vor Ende des für Rodungsarbeiten geltenden Zeitfensters, rückten die Harvester an und nach nur drei Tagen war das Waldstück verschwunden. Vertreter des Bund Naturschutz sprachen damals von einer "Nacht und Nebel-Aktion" und legten bei der Regierung von Schwaben Rechtsbeschwerde ein. Mittlerweile ist es still geworden um den ehemaligen Auwald. Scheinbar unberührt liegt das Gelände seit Abschluss der Rodung im Februar da. Wie wird es dort weitergehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen