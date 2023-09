Neustart für den Weiherhof: Die Bauarbeiten haben begonnen

Im Schwarzachtal nahe Kloster Oberschönenfeld entsteht für 20 Millionen Euro ein einzigartiges Kunst- und Kulturzentrum. Eine Entdeckung erinnert an die Geschichte des ehemaligen Gutshofs.

Ein großer Bagger hat sich bereits in den Hang hinter dem Weiherhof gefressen: Dort soll das neue Depot entstehen, in dem einmal schwäbische Kunst- und Kulturschätze gelagert werden. Der ehemalige Gutshof des Klosters Oberschönenfeld wird gleichzeitig zu einem Kulturraum umgebaut. Am Dienstag war Startschuss für das einzigartige Projekt.

Für rund 20 Millionen Euro soll im Schwarzachtal ein Kunst- und Kulturforum entstehen. Im Mittelpunkt stehen in Zukunft Künstler auf dem Sprung in die Selbstständigkeit. Ausgewählte Talente könnten im ausgebauten Weiherhof auf Zeit wohnen und arbeiten. Eine weitere Säule des Konzepts ist der Kinder-Campus. Der Nachwuchs soll in und rund um das neu interpretierte historische Gebäude spielerisch Kunst erleben. Kreative Workshops und ein grünes Klassenzimmer sind geplant. Der Weiherhof soll im Zusammenspiel mit den kulturellen Angeboten in Oberschönenfeld auch ein Ort für Erwachsene werden: Sie können Ausstellungen oder Konzerte besuchen oder den Künstlern und Künstlerinnen über die Schulter schauen. Start für das ambitionierte Programm, das Saskia Grandel und Silvia Kugelmann mit Herzblut auf die Beine stellen, könnte mit Abschluss der Bauarbeiten 2025 sein.

Uraltes Gewölbe kommt ans Licht

In den vergangenen Monaten wurde der Weiherhof entkernt. Manche Überraschung kam ans Licht. Zuletzt vor einigen Wochen: Im Keller wurde ein Küchengewölbe entdeckt, das wohl aus dem elften Jahrhundert stammt. Davon gehen jedenfalls die Experten aus, die das Mauerwerk untersuchten. Es soll erhalten und sichtbar bleiben. Schließlich erinnert das Gewölbe an die Wiege des Klosters Oberschönenfeld.

Um das Jahr 1186 schlossen sich fromme Frauen, sogenannte Beginen, im Weiherhof zusammen. Sie siedelten einige Jahrzehnte später auf das heutige Klostergelände über. Dort finden sich heute noch im Keller ähnliche Gewölberäume. Um den Weiherhof zu erhalten, war es dem Klosterunterstützer und ehemaligen Landtagsabgeordneten Max Strehle schließlich gelungen, einen unbekannten Gönner zu finden, der den Weiherhof kaufte und dem Kloster schenkte.

Schwäbische Geschichte und Gegenwart

Zum neuen Weiherhof-Ensemble gehört in Zukunft auch das Depot des Museums mit vielen Tausend Objekten. Das Gebäude umfasst etwa 2700 Quadratmeter und wird durch Räume ergänzt, in denen die Mitarbeitenden das schwäbische Erbe wissenschaftlich erschließen und restaurieren. Die Objekte reichen von einer Kartoffel-Dämpfkolonne über Gemälde und Skulpturen bis zu einer Madonnen-Bildtafel um 1730. Das Depot dokumentiert künftig die Lebens-, Arbeits- und Freizeitwelten in Schwabens Geschichte und Gegenwart. Oberhalb des Depots soll auch ein kleiner Unterstand mit Sitzbank entstehen. Dort können die Wanderer auf dem Jakobsweg, der direkt am Weiherhof vorbeiführt, eine Pause einlegen.

