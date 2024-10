Wo Leser ihre Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“ abgeben können

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine weltweite Geschenkaktion. Unter dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“, bekommen Kinder in Not Weihnachtsgeschenke in einen Schuhkarton verpackt. Im vergangenen Jahr wurden in Königsbrunn mehr als 100 Weihnachtspakete liebevoll gepackt. Die Idee: Jeder füllt einen weihnachtlich verzierten Schuhkarton mit neuen Geschenkartikeln wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung für ein bedürftiges Kind. Damit der Versand reibungslos verläuft, ist es wichtig, sich an die Packanleitung zu halten, die im Internet auf folgender Seite zu finden ist: www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/

Die Päckchen gehen in diesem Jahr an Kinder in Osteuropa

Zu Weihnachten 2024 gehen die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine, Weißrussland und Georgien. Weitere Informationen und Rückfragen an Kinder- und Jugendpastor der Evangelischen Gemeinschaft, Tobias Pampa unter der Telefonnummer 08231/918525.

In Königsbrunn gibt es zwei Abgabestellen für die Pakete

Die fertig gepackten Geschenk-Schuhkartons können die Königsbrunner und Königsbrunnerinnen bereits seit Sonntag, 20. Oktober bis Freitag, 15. November in der Evangelischen Gemeinschaft und bei Obst & Gemüse Wiedemann abgeben.

Abholservice und Fototermin für Senioreneinrichtungen

Für alle Königsbrunner Senioreneinrichtungen bietet die Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn dieses Jahr einen Abholservice mit Fototermin für fertig gepackte Weihnachtspakete an. Interessierte Einrichtungen können unter der Telefonnummer 0170/4496684 einen Termin für Übergabe und Foto-Session vereinbaren. (AZ)

Abgabestellen für Weihnachten im Schuhkarton in Königsbrunn: Abgabestelle Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn: Weißkopfstraße 24 im Industriegebiet Süd, Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Freitag von 15 bis 19 Uhr und Sonntag 9.30 bis 12 Uhr.

Abgabestelle Obst & Gemüse Wiedemann: Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 91, Montag 9 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr.