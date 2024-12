Es war Hitlers explosives und streng geheime Chemie-Fabrik: Versteckt im Wald zwischen Welden und Zusamaltheim entstand während des Zweiten Weltkriegs das Paraxol-Werk. Abgeschirmt von der Außenwelt stellten Zwangsarbeiter am Lerchenberg Chemikalien für Sprengstoff her. Wie genau das funktionierte, hat Wolfgang Haas in einem neuen Buch herausgearbeitet.

