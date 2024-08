Ungewöhnlicher Wechsel an der Wertachklinik

Die Wertachkliniken haben den „Tag der Pflege“ in diesem Jahr zu einer „Woche des Gewinnspiels“ umfunktioniert. Das Pflegepersonal auf den verschiedenen Stationen der beiden Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen konnte jeden Tag eine Aufgabe lösen und damit ein Los für den Hauptgewinn erwerben.

„Wir wollten unbedingt gewinnen und haben deshalb jede Aufgabe gelöst“, sagt die Leiterin der Station 2, Andrea Theessen. Die Strategie ist aufgegangen. Ihre Station hat bei der Verlosung den Hauptgewinn gezogen: ein gemeinsames Frühstück. Nicht auf der Station. Und nicht im Aufenthaltsraum. Sondern gemütlich und mit allem Drum und Dran in einem Bobinger Café. Die Patienten konnten die Gewinner während des Frühstücks nicht alleine lassen. Das wussten auch die Initiatoren des Gewinnspiels, Pflegedienstleiter Daniel Hierl und die Bereichsleiterinnen Christine Bihler, Iris Eger und Jeanette Lohrey. Deshalb hatten sie für die Zeit des Frühstücks den Frühdienst der Station 2 übernommen. „Wir sind alle erfahrene Fachkräfte und kennen die Abläufe auf der Station, aber uns fehlt natürlich die Routine des Alltags“, sagt Hierl: „Deshalb waren wir ganz froh, dass es ein eher ruhiger Vormittag war. Wir wissen, dass es oft ganz anders zugeht.“

Für einige Stunden die Seiten gewechselt

Die Führungskräfte hatten an dem Tag sogar einige Sonderaufgaben übernommen. Jeannette Lohrey beispielsweise: Sie ist die Bereichsleitung Pflege High Care, das sind die Intensivstationen und die OP- und Anästhesiepflege. Sie setzte an dem Tag den so genannten REA-Testruf ab. Im Notfall wird mit diesem Anruf das Reanimationsteam alarmiert. Und damit das tatsächlich klappt, wird dieser Anruf jeden Tag um 9 Uhr getestet. Das macht reihum jede Station eine Woche lang. . „Es hat uns Führungskräften ganz gut getan, wieder einmal für ein paar Stunden die Seite zu wechseln“, findet Lohrey, die als Bereichsleiterin High Care auch für das Reanimationsteam zuständig ist. „Und natürlich war es auch ein Spaß, als die Kollegin vom Reanimationsteam plötzlich mich in der Leitung hatte.“

Für die Station 2 hatte sich die ganze Aktion auf jeden Fall gelohnt, findet die Leiterin Andrea Theessen: „An stressigen Tagen mussten wir uns schon ein bisschen zwingen, die Aufgaben trotzdem zu lösen. Aber das Frühstück war richtig schön und hat uns allen gutgetan.“ (AZ)