Nass und dreckig: Selbsterfahrungen beim Wertachlauf

Unser Kollege Reinhold Radloff ist bim 4. Wertach-X-Run für uns mit an den Start gegangen. Wie er die zehn Kilometer und 18 Hindernisse erlebt und überstanden hat.

Der Mut hat mich irgendwie am Samstagvormittag ein wenig verlassen. In meinem Alter und als erfahrener Rentner so einen schwierigen Lauf mitmachen? Aber ich hatte mich bereiterklärt, also heißt es jetzt auch starten beim Wertach-X-Run in Schwabmünchen.

„Wenn schon, denn schon“, sage ich, als man mich fragt, welche Streckte ich angehen möchte. Natürlich „Ultra“, die für die ganz harten Mädels und Jungs: Zehn Kilometer und 18 Hindernisse. Dann wieder diese Zweifel: Die anderen mit den „Finisher-T-Shirt von großen Cross- und Schlammläufen, teilweise weniger als ein Drittel so alt wie ich, muskulös, durchtrainiert. Aber zu meiner Beruhigung gibt's auch die: leichter Bauch, unprofessionell gekleidet, mit einer Kiste Bier bewaffnet und ihre Freunde mit einem Schlauchboot, andere mit freiem Oberkörper ohne Sixpack mit der Frage: Wann kommt das Hindernis zum Bierflasche exen?: Es sieht nach Spaß pur aus. Letzter werde ich wohl nicht. Also ran an den Start mit Rauch, Knall und Feuer.

Kreuz und quer geht es bei Sonnenschein erst einmal durch den Luitpoldpark auf befestigten Wegen und danach weiter ebenso Richtung Wertach, ja es kommt sogar Teer. Ich hatbe mich für Stollenlaufschuhe mit Spikes entschieden, wegen des Sauwetters der vergangenen Tage und dem zu erwartenden für heute. Ein herber Fehler? Zumal ich schon fühle, wie links an der Ferse eine Blase sich breitmacht.

Beim großen Netz schwand der Mut

Dann kommen sie, die Hindernisse, die ich mir vorher nicht so richtig vorstellen konnte. Gottseidank: unter Netzen und Gitter durchrobben, durch Röhren schlüpfen, Autoreifenberge bewältigen, Strohballen und Wände überklettern. Kein Problem, nur anstrengend. Dann aber: ein riesiges senkrechtes Netz, vier Meter hoch, übersteigen: Der Mut sinkt, das Herz rast. Zittrig drüber, geschafft. Das Anlaufen danach fällt mir schwer. Schlimmer kann`s ja wohl nicht werden. Doch! Die Wertach rückt in Sichtweite. Wie schwimmt es sich wohl in Klamotten und mit Schuhen? Saugt sich alles voll und ich saufe ab? Beruhigend: Die Wasserwacht als Lebensretter steht parat. Ein beherzter Sprung und rein. Plötzlich ein unglaublicher Platzregen. Egal. Nass ist nass. Wieder erwarten schwamm ich. Einer krault an mir vorbei, als hätte er einen Elektroantrieb.

Drüben angekommen schätze ich endlich meine Stollenschuhe, denn der Ausstieg ist schlammig. Es soll aber noch schlammiger werden: durch einen matschigen Hang rein, ein stinkender, morastiger undurchschaubarer Bach oder durch einen Wertach-Seitenarm mehr als brusttief waten, wieder glitschig raus: Ich liebe meine Stollenschuhe mit Spikes immer mehr, auch als Holzbalken im Morast zu überqueren sind. Ein paar versprengte Zuschauer applaudieren. Ich winke müde lächelnd.

Warum bin ich plötzlich allein? Vor mir, hinter mir niemand. Ich steigere mein Lauftempo, die Blase im Schuh quält mich. Da ein Streckenposten und ein Läufer, der, warum auch immer, Limbo tanzt. Ich überhole und sehe weit vor mir eine Athletin in sparsamem Trikot mit Spaghetti-Trägern und Tattoos. Ich kann nicht genau erkennen, was auf den Tatoos zu sehen ist, habe meine Brille zu Hause gelassen: mit schwimmt es sich so schlecht. Also wieder Tempo steigern: Was hat sie sich wohl alles in den Körper stechen lassen? Zuerst schnappe ich mir noch ein paar gelbe gekleidete Läufer. Ich spüre die Kräfte schwinden und den Schmerz an der Ferse pochen. Hilft nichts: Ich will`s wissen. Aber ich komme kaum näher. Die läuft klasse.

Das Schaumbad wird zum Tauchbad

Der Luitpoldpark kommt in Sichtweite. Ich schaff das! Zick-Zack auf harten Wegen, Schmerz, einfache Hindernisse, eine super Wasserrutsche am Schlittenhang (prima: Beine hoch, Schmerz weg). Wo ist meine Tattoo-Frau? Da. Schnell weiter, das Ziel ist schon in Sichtweite, ein letztes Hindernis. Regen setzt ein, egal, bin eh nass. Sie rein ins Schaumbad ich hinterher, ausgerutscht, untergetaucht, hoch, Augen brennen, putzen: Tattoo-Frau weg.

Trotzdem: Bin froh es geschafft zu haben. Zeit? Egal. Gesund zurück, bis auf die Blase. Wie werde ich den Schaum überall am Körper los? Da eine Fügung: Es gießt sturzbachmäßig. Rauf aufs Rad und heimgefahren. Der Schaum verschwindet, ich triefe, fahre durch riesige Wasserpfützen und Flussläufe auf der Straße und vorbei an gurgelnden Kanaldeckeln. Freu mich auf die Dusche. Alles bestens, bis auf den Gedanken beim Abtrocknen: Was zeigten wohl die Tattoos?