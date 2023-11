Wertachkliniken

Coronazahlen steigen: Welche Regeln in den Wertachkliniken gelten

Plus Die Corona-Zahlen steigen wieder an. Doch das macht sich in den Krankenhäusern in der Region bislang nicht bemerkbar.

Von Carmen Janzen

Seit einigen Wochen steigen die Corona-Infektionen in Deutschland wieder an. Aber auch andere Atemwegserkrankungen sind auf dem Vormarsch. In einigen bayerischen Krankenhäuser wie zum Beispiel in Nürnberg müssen Ärzte und Pfleger wieder Maske tragen. Besucherinnen und Besuchern wird es zumindest empfohlen. Auch an der Uniklinik in Augsburg gibt es eine Empfehlung für Besucher zum Tragen einer Maske. In Bereichen mit besonders infektionsanfälligen Patienten wie der Intensivstation ist sie Pflicht.

Praxen und Kliniken können vom Hausrecht Gebrauch machen

Die letzten Corona-Schutzmaßnahmen liefen am 7. April aus. Seither gibt es eigentlich keinen rechtlichen Rahmen mehr für Einschränkungen wie die Maskenpflicht. In Krankenhäusern und Pflegeheimen war bis zu jenem Datum bundesweit vorgeschrieben, Mund und Nase zu bedecken, um Ansteckungen zu vermeiden. Es besteht also keine Grundlage mehr, um eine Maskenpflicht oder andere Einschränkungen verbindlich vorzuschreiben. Allerdings bleibt es Betreibern von Krankenhäusern – wie auch Arztpraxen oder Pflegeheimen – vorbehalten, individuelle Regeln festzulegen. In diesem Fall kann vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden.

