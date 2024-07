Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Das ist der aktuelle Stand

Im zentralen Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, zwischen Gartenstraße und Marktstraße, werden in diesen Tagen zahlreiche Baustellenzeichen und Absperrbaken abgebaut: Die Arbeiten zur Umgestaltung nähern sich in diesem Abschnitt dem Ende. Seit Freitag, 19.Juli, sind auch die Marktstraße und die Schulstraße wieder geöffnet. Danach stehen nur noch geringfügige Restarbeiten an, wie etwa Staudenpflanzungen, Randabschlüsse zu den Gebäuden oder der Rückbau der Baustelleneinrichtungsfläche.

Vollsperrung im Bereich der Gartenstraße in Königsbrunn

Eine Durchfahrt ist bis Mitte September trotzdem noch nicht möglich. Denn ab Montag, 22. Juli, bis voraussichtlich 10. September wird der komplette Kreuzungsbereich Gartenstraße / St.-Johannes-Straße / Bürgermeister-Wohlfarth-Straße neu erstellt und muss deshalb vollgesperrt werden. Zum Ende der Sommerferien soll die Durchfahrt durch den neugestalteten zentralen Bereich dann möglich sein.

Verkehr in Königsbrunn von Norden kommend wird umgeleitet

Sowohl von Norden wie auch von Süden her können in den nächsten Wochen Fahrzeuge bis zur gesperrten Kreuzung vorfahren, müssen dort aber wenden. Um diesen Abschnitt zu entlasten, bleiben die Umleitungsbeschilderungen weiterhin bestehen: Der Verkehr von Süden wird bereits an der Kreuzung Landsberger Straße / Bobinger Straße / Lechstraße sowie nochmals am Kreisverkehr Süd über die Wertachstraße umgeleitet. Der Verkehr von Norden wird ebenso wie bisher an der Kreuzung Haunstetter Straße / Augsburger Straße / Lechstraße über die Lechstraße und am Kreisverkehr Nord über die Wertachstraße umgeleitet.

Parallel zur Kreuzungssperrung bis Mitte September finden im Bereich Nord, zwischen Marktstraße und Kreisverkehr Nord, sowie im Bereich Süd, zwischen Gartenstraße und Kreisverkehr Süd, Tiefbauarbeiten statt. Um die provisorische Verkehrsführung der zweiten Bauphase vorzubereiten. Diese Bauabschnitte, die Ende 2025 fertig sein sollen, sind mit weniger Verkehrseinschränkungen verbunden. Noch bis voraussichtlich 13. September ist auch die Einmündung Heidestraße in die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gesperrt, weil hier Wasserleitungen neu gebaut werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. (AZ)